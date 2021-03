Vamos a luchar contra la injusticia y buscaremos mejores condiciones; compromiso de Manuel Negrete

Acapulco Gro; a 24 de marzo de 2021.- El candidato a gobernador de Fuerza Por México, Manuel Negrete Arias, recorrió el mercado y calles de la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la periferia del puerto, donde compartió que entró a la política “porque no me gustan las injusticias, porque siempre he luchado contra los poderosos por buscar las mejores condiciones”.

El recorrido comenzó desde la entrada de la popular colonia, donde el exfutbolista saludó a los comerciantes, y se detenía para expresarles su deseo de ser gobernador del estado de Guerrero, a quienes comentó que tomará en cuenta principalmente a los jóvenes, mujeres y personas que no han tenido una oportunidad en la política y cuentan con la experiencia.

Manuel Negrete, continuó su recorrido hasta llegar al mercado de la Zapata, donde muchos comerciantes reconocieron el trabajo político que ha realizado, así como su trayectoria deportista, coincidiendo, que sí como futbolista fue el mejor con el gol del 86, como gobernador también puede realizar un excelente trabajo para mejorar las condiciones de los guerrerenses.

Posteriormente, el candidato, acudió a la cancha de la colonia, donde con gran alegría y porras fue recibido por los habitantes, ahí durante su mensaje, dijo: “estoy aquí porque quiero hacer una política diferente, repito porque no tengo compromisos, este partido no tiene compromisos con nadie y quiero formar nuevos equipos, tener nuevas formas de gobernar y eso lo va a hacer Fuerza Por México”.

Por la tarde, el exfutbolista visitó el emblemático campo número 12 en la colonia La Máquina, y saludó a los jóvenes deportistas del club de fútbol Barracudas; después se trasladó al campo de fútbol de Plan de los Amates, donde se reunió con grandes amigos y compañeros del fútbol.

Finalmente, el candidato de Fuerza Por México reiteró a los deportistas que de llegar a la gubernatura retomará el proyecto del estadio de fútbol en Acapulco, que actualmente se encuentra abandonado y formarán un equipo de primera división; a lo que los deportistas aplaudieron dicha propuesta y aseguraron que apoyarán totalmente el proyecto que encabeza Manuel Negrete Arias.