“Vamos a ganar todas las encuestas”, afirma Félix Salgado

Ciudad de México; a 17 de diciembre de 2020.- “Vamos a ganar todas las encuestas que nos pongan”, aseveró Félix Salgado Macedonio, aspirante a candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero.

Este jueves, la dirigencia nacional del partido informaría los resultados de la encuesta en la que se midieron 18 aspirantes.

Sin embargo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que se realizarán dos encuestas más para definir al candidato.

Seguidores de Salgado Macedonio reprocharon la dilación en la definición y acusaron fraude.

El ex alcalde de Acapulco ofreció un mensaje al salir de la sede nacional de Morena, en el que agradeció las muestras de apoyo, manifestó su confianza en la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido político y ratificó sus convicciones como morenista y obradorista.

“Yo les digo que si se quieren anotar 50 (aspirantes), ¡que se anoten 50! ¡Vamos a ganar! El árbitro es Morena y yo soy de Morena, yo soy militante de Morena, quiero a Morena y vamos a ganar por Morena”, sentenció a través de un altoparlante ante decenas de ciudadanos que acudieron a la Ciudad de México a expresarle su respaldo.

“¡No a la imposición!”, gritaron sus simpatizantes.

Salgado Macedonio los convocó a confiar en Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Somos obradoristas, somos de la Cuarta Transformación, estamos con Andrés Manuel, nosotros no somos de la derecha, nosotros no somos de la reacción, no caigamos en la provocación”, les dijo.

Explicó que previamente, los 18 aspirantes participaron en una reunión con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, quien les explicó que se realizarán dos encuestas más.

En la primera participarán todos los aspirantes y servirá para definir a los tres hombres y tres mujeres mejor posicionados, quienes se medirán en una segunda encuesta de la que saldrá el abanderado a la gubernatura.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando, construyendo el camino, no vamos a permitir que haya división; si queremos verdaderamente triunfar, ganar, debemos de estar unidos”, les expresó.

Después agregó: “La Comisión Nacional de Elecciones va a hacer su trabajo, tengo confianza en ellos, por lo tanto vamos a esperar los resultados, vamos a seguir trabajando todos los días (…), estamos actuando de manera madura, seria y muy responsable”.

Ante sus seguidores, Salgado Macedonio hizo el compromiso de “seguir recorriendo el estado” y anunció una serie de giras por todas las regiones.

“¡El pueblo quiere a Félix!”, corearon los asistentes ante el anuncio de los recorridos.

Horas más tarde, Salgado Macedonio publicó un mensaje en su página oficial de Facebook, en el que afirmó que se respetará la voluntad popular en la definición del candidato de Morena a la gubernatura.

“Como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lo que el pueblo diga, el pueblo manda. ¡Vamos a ganar todas las encuestas que nos pongan! Queda demostrado que en Guerrero hay toro sin cerca. Y hay un pueblo indómito, inteligente y valiente”, anotó.

Afirmó que su triunfo y el de todos los que creen en su proyecto “sabrá a gloria”, porque “las cosas que más trabajo cuestan son las que mejor se disfrutan y más se valoran”.