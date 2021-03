“Vamos a ganar porque el pueblo ya lo decidió”, afirma Félix Salgado

Acapulco Gro; a 13 de marzo de 2021.- El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, afirmó que ganará la contienda electoral porque “el pueblo ya lo decidió”, a pesar de las campañas de descrédito que se desataron en su contra.

En su primer día de campaña proselitista, Salgado visitó la colonia Renacimiento, en Acapulco, donde estuvo acompañado por los senadores Saúl López Sollano y Salomón Jara Cruz, quien también es delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En su mensaje, el candidato morenista refrendó su apoyo y respeto absoluto a las mujeres guerrerenses, a quienes calificó como “valientes, verdaderas guerreras que no se rinden, no se rajan, que por muchos años han estado en las grandes luchas y en las grandes transformaciones”.

En ese contexto, presentó a la profesora rural y luchadora social María de los Ángeles Santiago Dionicio como su coordinadora estatal de campaña. Se trata de la hermana del extinto luchador social Octaviano Santiago Dionisio.

Salgado Macedonio rememoró las luchas pacíficas en las que ha participado durante casi cuatro décadas, junto a cientos de guerrerenses que tienen el sueño de transformar al estado.

Por ello, aclaró que su campaña no será de confrontación, sino de propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población.

“No nos vamos a pelear a nadie, no voy a confrontarme con nadie, con ninguno, porque no vine a eso, yo vine a traerles propuestas, a explicarles por qué quiero ser gobernador y cómo vamos a transformar las cosas en Guerrero”, expresó.

Su campaña, dijo, será austera, a ras de piso, casa por casa, sin pintas ni anuncios espectaculares.

Por ello, detalló que no se moverá en grandes caravanas de vehículos de lujo blindados.

En cambio, dijo que manejará su propio vehículo, acompañado por su esposa y sus hijas.

“No voy a traer chofer ni guaruras, nadie me va a andar cuidando porque me cuidan ustedes, porque me cuida el pueblo”, expuso.

Su objetivo, dijo, es ser un gobernador “al que la gente se pueda acercar” para plantearle sus demandas y tomarse una foto.

“Tengo todo el tiempo para estar con ustedes, porque ustedes tienen todo el tiempo para estar conmigo”, les expresó a sus simpatizantes.

“Sin que se nos suba a la cabeza el poder, siempre humildes, siempre sencillos, como lo hemos sido toda la vida, no es pose, no es de ahorita, es de toda mi vida, así he sido y así voy a seguir siendo; no voy a cambiar en nada porque así soy, así me conocieron, esa es mi conducta, no soy rico, no tengo rancho, no tengo hoteles, no tengo colegios, no estoy enriquecido, no tengo cuentas bancarias como le están saliendo a otros en otros países que son paraísos fiscales, producto de la corrupción, de la venta indiscriminada del país”, expuso.

Por ello, aseveró que tiene “autoridad moral y política” para hablarle de frente a los guerrerenses.

Sobre las “campañas de descrédito” en su contra, dijo que son porque va arriba en las preferencias electorales.

“Las campañas son contra el vencedor, el que va arriba, al árbol que tiene frutas le pegan y al que no tiene nada, no”, sentenció.

Salgado Macedonio subrayó que los guerrerenses son “un pueblo inteligente”, que “una y otra vez” impuso su voluntad en las encuestas que realizó Morena para definir al candidato a gobernador.

“Voy a las encuestas que quieran, vamos a ganar porque el pueblo ya lo decidió, es el pueblo el que decide, es el pueblo el que determina”, apuntó.

Subrayó que, con la Cuarta Transformación, “ya no es como antes, ya no es el gran elector, el dedo del de arriba el que elige”.

“¡Con Félix gobernador, Guerrero será mejor!”, corearon los asistentes.

El candidato morenista subrayó que no está en la contienda “por un hueso ni por un cargo”. Su lucha, dijo, “es por el anhelo de un pueblo que ha sufrido tanto”.