Va Félix Salgado por el regreso permanente del Tianguis Turístico en Acapulco

*Equipamiento de hospitales, clínicas gratuitas de hemodiálisis y mejoras al sector salud, promete en su décimo día de gira por el estado.

Acapulco Gro; a 23 de marzo del 2021.- El candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, ofreció que gestionará ante el gobierno federal que el Tianguis Turístico se quede de manera permanente en Acapulco.

El abanderado morenista visitó este martes los municipios de Ayutla de los Libres y Acapulco de Juárez.

Por la tarde, Félix Salgado Macedonio encabezó un mitin en Llano Largo, Acapulco, donde se comprometió a mejorar las condiciones de vida de la población, como la construcción de un kínder, un mercado, el mejoramiento de sus calles y una estrategia para mejorar la distribución de agua potable.

También se comprometió a comprar las plantas que producen los viveristas de esta colonia, para utilizarlas en un programa similar a Sembrando Vida, cuyo objetivo será generar autoempleo y reforestar el estado.

Asimismo, ofreció que equipará el Hospital General de El Quemado y mejorará el salario de sus trabajadores.

Salgado Macedonio dijo que revisará la funcionalidad de las antiguas instalaciones del Hospital General Regional en la avenida Ruíz Cortines “y si está bueno, volverá a ser un hospital del gobierno del estado para emergencias y urgencias y se hará ahí una clínica de hemodiálisis gratuita para toda la población”.

Otra de sus propuestas fue destinar el Centro de Convenciones para realizar exposiciones y venta de productos regionales, lo que abrirá un nuevo mercado semanal para artesanos indígenas y afromexicanos.

El candidato a gobernador por Morena anunció también que hablará con las televisoras “para que vuelva el AcaFest” y con el secretario de Turismo federal, “para que el Tianguis Turístico ya se quede en Acapulco de manera permanente, porque Acapulco es el rey, es el número uno”.

“Vamos a construir este futuro de Guerrero, este presente y esta esperanza, no les voy a fallar, tengo muchos años en esta lucha y el compromiso por continuar el trabajo por la Cuarta Transformación; aquí nadie da paso atrás, todos vamos hacia adelante ¡hasta la victoria!”, sentenció Salgado Macedonio.

Por la mañana estuvo en Ayutla, donde hizo un reconocimiento a las mujeres que “han sido el motor de todas las transformaciones y todas las luchas y ahora son el motor de la Cuarta Transformación”.

En su mensaje, Salgado garantizó que, en su gobierno, se tomará en cuenta al pueblo para definir la aplicación de los recursos públicos y concretar una obra magna por año en cada municipio.

También se comprometió a mejorar el salario de los trabajadores de la salud, llevar hospitales rodantes a colonias y comunidades, así como implementar una estrategia estatal de salud preventiva.

“Vamos a servir a la gente con humildad”, expresó.

Además, subrayó que su administración será respetuosa de la diversidad sexual y gobernará sin distingos.

“No vamos a discriminar a nadie, vamos a ser un gobierno democrático, justo, honesto, llevando por delante las banderas de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, apuntó Salgado Macedonio.