Triunfo garantizado en el distrito 13 de la Costa Chica: Alejandro Carabias

Tecoanapa Gro; a 04 de abril del 2021.- El dirigente estatal del Partido Verde Alejandro Carabias dijo que Manuel Quiñones es de los pocos que, al llegar al cargo, cumplen con el compromiso que hace con los ciudadanos.

En el arranque de campaña de Manuel Quiñonez como candidato a diputado local de reelección por el distrito 13, Alejandro Carabias, expresó que Quiñonez, no es de los diputados que se olvidan de la gente y dejan de recorrer sus distritos.

“Hoy la Ley da la oportunidad de premiar a los buenos funcionarios públicos con la continuidad y Manuel Quiñonez, es ejemplo de que cumple con su deber; cuando un servidor público cumple y responde, lo debemos seguir apoyando para que pueda seguir cumpliendo” puntualizó Alejandro Carabias.

Por su parte el candidato Manuel Quiñonez dijo que él no es electorero, no es el candidato que solo en tiempos de campaña se acuerda de la ciudadanía “Manuel Quiñonez recorre el distrito los 365 días, me siento motivado porque somos conocidos en todo el distrito y estamos confiados en que vamos a ganar” señaló.

Quiñonez Cortés, estuvo acompañado por la también candidata a la diputación federal por el distrito 8, Eunice Monzón, el delegado nacional en Guerrero, Marco de la Mora y los coordinadores municipales de San Marcos, Misael Lorenzo y de Juan R. Escudero, Gustavo Gatica Navarrete.