Acapulco Gro; a 26 de octubre de 2020.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio dijo que trabajará en la ruta de la unidad al interior del partido para fortalecerlo; por ello, en su momento invitará al diálogo a Luis Walton Aburto, la senadora Nestora Salgado García, el exdelegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.

“Yo no me voy a pelear con nadie”, expresó en entrevista telefónica

“En mi andar he aprendido muchas cosas, entre ellas que no se pueden generar odios, rencores, filias, fobias, cosas como si fuéramos absolutos, únicos y que la razón nada más la tuviéramos nosotros, eso no se puede”, expresó.

En cambio, dijo que se tiene que “generar amor, no odio”.

“Debemos respetarnos entre nosotros, ser tolerantes, porque la política es ciencia, no es para cualquiera, la administración es ciencia, no es para cualquiera y eso se estudia, se aprende en el aula y se lleva a la práctica en el campo, con la gente, estar con la gente, escuchar a la gente, saber qué opina la gente, eso es lo más importante”, expuso.

Salgado Macedonio fue cuestionado sobre su reciente reunión con la petista Beatriz Mojica Morga.

Al respecto, comentó que coincidieron en una cafetería de Chilpancingo y charlaron amablemente porque existe estima entre ambos “paisanos” de Tierra Caliente.

Señaló que Mojica Morga ha hecho pública su aspiración de convertirse en la candidata del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Guerrero, instituto político que es aliado de Morena, al igual que el Verde Ecologista de México (PVEM).

“Iremos en alianza para el 2021, no nos podemos despreciar, no nos podemos golpear, no nos podemos dividir; viene un proceso electoral y no podemos abonar a la división, por el contrario, hay que abonar a la unidad de esa coalición”, apunto.

En ese sentido, se le preguntó si él aspira a convertirse en el candidato de Morena para la gubernatura.

Salgado Macedonio dijo que es respetuoso de la legislación electoral y los tiempos que ésta establece.

Por lo pronto, indicó que trabaja “en la construcción de Morena”, para abonar a que haya “una coalición sólida, firme” con el PT y el PVEM de cara al 2021.

“Nosotros tenemos que trascender en la unidad y buscando siempre el beneficio de la gente, sin distinguir a nadie, sin discriminar a nadie, parejo”, expuso.

Afirmó que la Cuarta Transformación se convertirá en una realidad cuando llegue “al pueblo, a los de abajo, a las comunidades, a la gente más marginada y abandonada”.

Para lograrlo, dijo que hay que trabajar “desde cualquier trinchera” y la suya, por ahora, es la de unificar Morena.

Por ello, dijo que está en la disposición de reunirse con todos aquellos que han expresado su interés en abanderar el partido en el próximo proceso electoral.

“Luis Walton es mi amigo, siempre está luchando, es un empresario valiente que sale a luchar; Adela Román, la presidenta municipal de Acapulco; Nestora Salgado, la senadora, compañera mía; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, yo tengo mucha amistad con su familia, sobre todo con su abuelo que en paz descanse, nos quisimos tanto, nos quisimos mucho y encabezamos muchas luchas en la Universidad, por la autonomía universitaria”, expuso Félix Salgado Macedonio.

Después agregó: “Yo no me voy a pelear con nadie, hay que reconocer lo positivo de cada persona”.

Por último, hizo un llamado a “no perder de vista la humildad”, porque esa es la esencia de la Cuarta Transformación.

“Hay que ser humildes, sencillos, hay que apoyar al prójimo, a la persona que realmente lo necesita, no perder esa mística, no perdernos, no a la prepotencia, no a la soberbia, eso no es bueno, eso pierde; el rencor envenena, pierde, en cambio la otra parte, el amor, eso es bonito, el amor al prójimo, el estar con él, platicar con él, conversar con él, visitarlo, el casa por casa, eso es muy bonito, a mí me gusta mucho, me encanta”, comentó el senador con licencia y ex alcalde de Acapulco.

Señaló que a nivel mundial se enfrenta una crisis sanitaria y de salud a causa de la pandemia de Covid-19, particularmente en Guerrero por las condiciones económicas y sociales del estado y por ello, es necesario que los políticos sean sensibles y austeros.

“Al pueblo no le gusta ese derroche de recursos porque no es humano, no es sensible la ostentosidad en estos momentos en que debe haber solidaridad con la gente; ahorita nadie, en su sano juicio, debe pensar en derrochar recursos publicitarios cuando a la gente le hace falta el dinero, el comer, estos son tiempos de solidaridad, de austeridad, son tiempos de no mostrarse tan ofensivo en un derroche de recursos”, insistió.