Suma Evodio al diputado Servando Salgado a su grupo y al PRD

Chilpancingo Gro; a 19 de octubre de 2020.- Esta mañana el diputado y líder transportista Servando de Jesús Salgado Guzmán se sumó a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), que lidera el aspirante a la gubernatura del Estado Evodio Velázquez Aguirre.

En su mensaje el expresidente nacional del PRD y ahora representante del sol azteca ante el INE, Ángel Ávila Romero, dio la bienvenida a Salgado Guzmán, “un personaje reconocido a nivel estatal por su labor representando dignamente en el Congreso del Estado a los habitantes de la Sierra y Chilpancingo, por lo cual el PRD hoy se refuerza cada vez más para ser un partido sumamente competitivo el próximo año, esta será la tónica del PRD de ir sumando a más personajes.

“El PRD va a ganar la elección en el 2021, somos la opción de los guerrerenses porque hoy queda claro que cuando no hay una adecuada relación con los ciudadanos la gente busca una alternativa, hoy la gente está cansada de las promesas incumplidas, hoy la gente busca una opción de cambio, por eso el PRD se convertirá en esa alternativa. Hoy estamos llamando a hacer una gran alianza con partidos políticos, pero también con las asociaciones civiles. Hoy en el PRD no hay división.”

Mientras que el presidente estatal del PRD Alberto Catalán Bastida señaló que “el PRD es un partido de puertas abiertas, hoy el trabajo que hace Evodio Velázquez con estas adhesiones de personajes políticos que hoy se van sumando al partido y que vienen a engrosar las filas de este instituto político de cara al 2021, reconocemos esto y el trabajo de Servando de Jesús y su liderazgo en el gremio del transporte y muchos otros sectores. Servando viene a fortalecer a nuestro partido.”

Por su parte el nuevo integrante del sol azteca, quien acudió acompañado de un grupo de transportistas, puntualizó que hoy hace suya la casa del PRD, “que es un gran partido político, con pensamientos de izquierda y por eso me vine para acá, porque coincidimos en ideales y filosofía; por eso hoy es la primera vez que me afilió a un partido político, ahora sí puedo decir que estoy en el mejor partido que es el PRD.”

Servando Salgado, en claro respaldo a las aspiraciones del dirigente del FADG Evodio Velázquez, agregó que en la entidad “necesitamos evolucionar para hacer un mejor estado y un mejor país, si evolucionamos lograremos sacar la pobreza en Guerrero.”

En respuesta Velázquez Aguirre dijo que “hace algunos meses yo acordé con mi amigo Servando que fuera parte del FADG, él con una gran voluntad, determinación y sobre todo lealtad se decidió a trabajar en este frente en beneficio de los guerrerenses y se hicieron muchísimas acciones; también decidimos pedirle a Servando que formara parte del PRD y que decidiera también formar parte de la lucha democrática y la ruta legislativa que tenemos que abrazar, hoy el PRD está con él y él con el PRD.”

“El PRD no es el PRI, no es Morena, el PRD no está en la ruta de fortalecer una ruta u otro partido, hoy de ninguna manera puede el PRD sentarse ante lo que ha venido suscitándose en los últimos dos años, no podemos retroceder ni ir al autoritarismo por el que tanto luchamos, hoy no podemos permitir el centralismo que hoy se mira desde el gobierno de la 4T, por eso hoy tenemos que buscar generar aliados como el buen Servando y mi amigo expresidente del Partido de los Pobres Rubén Valenzo Cantor y otros más.”

Al evento asistieron también el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso Bernardo ortega Jiménez; la secretaria general del PRD Ivet Díaz Bahena; líderes del partido y diversos sectores sociales.