“Si Félix no es candidato, no habrá elecciones”, acuerdan guerrerenses

Iguala Gro; a 11 de abril de 2021. Ciudadanos de todas las regiones acordaron que no permitirán que haya elecciones en Guerrero si el Instituto Nacional Electoral (INE) no le restituye a Félix Salgado Macedonio la candidatura a gobernador por Morena.

El acuerdo se tomó durante la madrugada de este domingo, en el campamento que militantes y simpatizantes de Morena instalaron en el kiosco del zócalo de Iguala.

En punto de las seis de la mañana, los manifestantes se reunieron para establecer la ruta de acción.

Ahí acordaron que si el INE insiste en cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, no permitirán el desarrollo de las elecciones.

Más tarde, Félix Salgado dirigió un mensaje desde el campamento, en el que se ratificaron los acuerdos.

El morenista agradeció el respaldo de la mayoría de los guerrerenses, quienes, dijo, “han formado un ejército democrático que lucha por la Cuarta Transformación”.

Detalló que este domingo se instalarán afuera de la sede del INE, en la Ciudad de México, para esperar la nueva resolución de este órgano, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente el acuerdo por el cual fue cancelada su candidatura.

“No ha sido notificado el INE todavía, curiosamente no ha sido notificado, se le están dando muchas largas a esto”, señaló el aspirante a la gubernatura.

Afirmó que está “preparado” para cualquier resultado, sea positivo o negativo.

Si le regresan la candidatura, dijo que arrancará campaña de inmediato. De lo contrario, volverá a impugnar ante el TEPJF.

“Aquí estamos y aquí tomamos el acuerdo, vamos a recurrir a todos los elementos jurídicos que tenemos a la mano, con la cabeza fría, el corazón caliente y con los mejores abogados, llevamos la de ganar”, sentenció Félix Salgado.

Reprochó que el INE aplica la ley de manera “selectiva” e incluso acusó al órgano electoral federal de ejercer violencia política en su contra.

“Está abusando el INE, se pasó el INE (…), creen que agarraron a su más tarugo, se equivocan porque en Guerrero se picaron el ojo, nos van a regresar la candidatura porque es nuestra, porque es del pueblo de Guerrero, no es de ellos”, sentenció.

Por ello, insistió en que promoverá juicio político contra los consejeros y la desaparición del INE.

En caso de que no le restituyan la candidatura a gobernador, advirtió que no habrá elecciones en Guerrero.

“De una vez se la cantamos, si dicen que no vamos nada más por sus puros puros, aquí tomamos el acuerdo a las seis de la mañana y lo volvemos a ratificar, si no vamos no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo”, sentenció.

Dijo que los guerrerenses se organizarán para “hacer valer el artículo 39 constitucional, porque la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ninguno, y menos el INE”.

Sin embargo, aclaró que la lucha será pacífica, sin actos de violencia.

“Somos pacifistas, el movimiento es pacífico, no nos vamos a salir nunca de ahí, aquí andan nuestras familias, aquí andan nuestros hijos, todo por la paz, nada de violencia”, indicó.