Seré un gobernador aliado de la federación más no sumiso, asegura Evodio en Costa Chica

Tecoanapa Gro; a 16 de diciembre de 2020.- “Si yo soy gobernador seré un gobernador aliado del gobierno federal, más no sumiso”, aseguró Evodio Velázquez Aguirre, abanderado perredista rumbo a la gubernatura del estado, durante su segundo día de actividades en la Costa Chica de Guerrero.

En su mensaje ante ciudadanos, líderes sociales y militantes del PRD en Tecoanapa, Velázquez Aguirre puntualizó que será “un gobernador que levante la mirada y que luche por el bienestar de los guerrerenses; un gobernador que, así como fui alcalde, luche por que las cosas se logren, yo no soy un hombre que se quede con las manos atadas, soy un hombre que va a buscar resolver los problemas.”

Por la mañana el precandidato del sol azteca visitó Ayutla de los Libres donde fue recibido por cientos de asistentes, con todas las medidas de seguridad sanitaria. Ahí recalcó que no se debe volverle a dar un cheque en blanco a los gobiernos de Morena, “que no nos vuelvan a engañar, yo no veo un cambio, hoy les quitaron el seguro popular, antes nos daban las medicinas, ahora no; la pandemia tiene rebasado el tema de salud, no hay acceso al seguro popular, nos quitaron próspera y redujeron el presupuesto para el campo.”

En ambos municipios el exalcalde porteño expuso su plan de trabajo, donde enlistó los programas que pondrá en marcha siendo gobernador, como el de 65 y más (el gobierno federal aumentó la edad hasta los 68), campo al 100 para implementar tecnología en las zonas rurales, mayor conectividad, entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos y becas escolares.

Por la tarde Evodio Velázquez acudió a San Marcos donde sostuvo un encuentro con pobladores, comisarios y delegados; en su mensaje destacó que el PRD no está peleando, sino que “los pleitos están en Morena, aquí hay propuesta, hay plan y hay candidato.”

Recalcó que hará un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana, por lo que se someterá a una consulta a la mitad de su administración, para que la gente decida si continúa o no, “le tomaré la palabra al presidente de México, siendo el primer gobernador que anuncia que irá a una consulta.”

En los eventos estuvieron presentes Rutilio Espíndola, presidente del PRD en Ayutla; Ociel García Trujillo, exalcalde de Cruz Grande; Ivet Díaz Bahena y Pánfilo Sánchez, secretarios estatales del PRD; Jared Esquivel, presidente del PRD en Tecoanapa; César Gallegos, presidente del sol azteca en San Marcos; Tomás Hernández Palma, alcalde con licencia de San Marcos;

Rodrigo Pavón, líder político de Florencio Villarreal; así como comisarios, delegados y líderes sectoriales.