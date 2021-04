Se suma Antorcha Campesina al proyecto de Mario Moreno Arcos

*Las mujeres antorchistas aplauden su candidatura, pero esperan resultados del gobernante

Chilpancingo Gro; a 10 de abril de 2021.- Por su disposición al diálogo, por su experiencia y trabajo, los integrantes de Antorcha Campesina en Guerrero decidieron respaldar a Mario Moreno Arcos y el proyecto de la alianza Va por Guerrero que él encabeza para que sea gobernador del estado.

Entre muestras de apoyo de cientos de simpatizantes y militantes de esta organización, Moreno Arcos recibió la adhesión de la organización antorchista en un acto celebrado en esta capital, al que fue convocado el abanderado del PRI-PRD.

En respuesta a su respaldo, Mario Moreno Arcos les dijo: “Hoy ratifico ante mis amigas y amigos de Antorcha, que habremos de impulsar como nunca, que asignaremos el mayor presupuesto de la historia en la atención al campo guerrerense” tal y como se ha comprometido en las distintas regiones del estado.

José Juan Bautista Hernández, dirigente de Antorcha Campesina en Guerrero explicó que Mario Moreno reúne el concepto de “buen gobernante” lo que motivo la decisión de unirse a su campaña.

“Decidimos unirnos a su candidatura para que los que vivimos en este estado, nos encaminemos a una vida mejor y con la atención de los problemas que surgen de nuestro diario vivir. Los antorchistas hemos decidido en esta asamblea trabajar en más de mil comunidades y colonias para que usted contador público Mario Moreno Arcos sea el próximo gobernador del estado de Guerrero” puntualizó.

En su oportunidad, Rita Santiago López, líder de las mujeres del movimiento y actual candidata a diputada federal plurinominal le expresó que sus compañeras antorchistas están preocupadas por Guerrero, pero confiadas en que “usted contador Mario Moreno es el candidato que garantiza el respeto a las mujeres”.

“Necesitamos gobernantes que ayuden al pueblo y que resuelvan las necesidades del pueblo. Señor candidato, vemos en usted la posibilidad que se puedan realizar, lo conocemos por su origen, por su trayectoria política y por el desempeño que ha tenido en los distintos cargos públicos. Por eso lo vamos a apoyar votando por usted el próximo 6 de junio” puntualizó.

Acompañado del ex gobernador de Guerrero y diputado federal René Juárez Cisneros, Moreno Arcos dio lectura a una lista de compromisos para el desarrollo económico de los sectores productivos de la entidad, entre lo que destacó; incentivos, mayor inversión, proyectos productivos y la adquisición de tractores para mejorar la producción del campo.

Puesto que la demanda principal de los campesinos es que el fertilizante llegue a todos los productores, y que no se queden fuera del censo como ha pasado actualmente, Moreno Arcos se comprometió a resolverlo diciendo que “Si ese programa, no camina correctamente con el gobierno federal, Mario Moreno asume el compromiso de que aquellas paisanas, paisanos que no les llegue su fertilizante, el estado lo proveerá, el estado se los va a entregar, a todos aquellos que no alcanzan fertilizante”

A este acto, asistieron también líderes de otras organizaciones campesinas, invitados también por el dirigente de Antorcha Campesina José Juan Bautista Hernández, los que atestiguaron la adhesión.