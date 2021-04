Se moviliza Félix Salgado a la sede del TEPJF

“El INE ya se pervirtió, se prostituyó, ya no responde a las expectativas del pueblo de México, por lo tanto, debe desaparecer”, afirmó el morenista.

Ciudad de México, a 07 de abril de 2021.- El aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y cientos de seguidores se movilizaron esta mañana a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Salgado y Carrillo pasaron la noche en el plantón que unos 300 guerrerenses instalaron en las inmediaciones del INE.

Minutos después de las ocho de la mañana, partieron en autobuses hacia la sede del TEPJF, para exigir que los magistrados resuelvan “apegados a Derecho” el recurso de impugnación que presentó el 01 de abril, luego de que el INE canceló su candidatura a gobernador por Morena.

“Esperamos que resuelvan apegado a Derecho, esperamos justicia, esperamos que nos devuelvan la candidatura; esta no es una protesta, nada más venimos a dejar nuestro mensaje, no bloqueamos a nadie, no bloqueamos ninguna institución, ninguna avenida, nada de eso”, expresó Salgado en entrevista con diversos medios de comunicación.

Precisó que el plantón instalado afuera del INE es de ciudadanos que llegaron por sus propios medios, “por convicción”, desde Guerrero y que también participan guerrerenses radicados en la Ciudad de México.

“Aquí no hay acarreados ni se les paga nada, aquí cada uno coopera y apoya”, indicó.

“¡Guerrero se levantó porque el INE lo provocó!”, corearon sus seguidores antes de abordar los autobuses que los llevaron a la sede del TEPJF.

Durante su traslado, Salgado Macedonio realizó una transmisión en vivo a través de su página de Facebook, junto a Delgado Carrillo.

En un breve mensaje, aseveró que “el INE ya no es garante de la democracia y la imparcialidad en los procesos electorales”.

“El INE ya se colocó del lado de la reacción, del lado de los Ku Klux Klan, aquellos que eran de lo peor, reaccionarios (…), están en contra de la Cuarta Transformación y (cancelar la candidatura) no es un atraco a Félix Salgado Macedonio, es una burla a Morena, una burla al pueblo y es con la intención de golpear a la Cuarta Transformación y a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

Al llegar a las inmediaciones del TEPJF, el guerrerense fue recibido con porras y aplausos de sus seguidores.

“¡No estás sólo!”, “Guerrero ya decidió, Félix gobernador” y “Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, estado, estado, estado guerrillero”, fueron algunas de las consignas.

Desde ahí, Salgado aclaró que su presencia en el TEPJF no es para “ejercer presión”, sino para llevar un mensaje de confianza en la institución y reiterar su llamado a que el asunto se resuelva apegado a Derecho.

“Hemos venido al Tribunal a dejar nuestra voz de inconformidad con el arrebato y el atraco del que hemos sido sujetos en Guerrero de parte del INE”, sentenció a través de un megáfono.

Señaló que, durante el periodo que ostentó la candidatura, realizó una campaña “apegada a Derecho, pacífica, tranquila, alegre”, la cual tuvo que detener ante la cancelación por parte del INE.

“Nosotros no vamos a permitir ese atraco y tenemos la esperanza de que en el Tribunal respondan apegados a estricto Derecho, no por consigna política o por presiones de ninguna naturaleza, sino que sea en estricto Derecho, que no se violenten nuestros derechos”, expresó.

Aseveró que la determinación del INE viola sus derechos humanos y políticos, pero, además, violenta a la Carta Magna y al pueblo de Guerrero.

“En Guerrero la patria es primero, no nos vamos a rajar, no hay paso atrás, vamos a luchar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance, con mucha alegría, por supuesto con mucho optimismo, porque les decimos, no se van a salir con la suya”, sentenció Salgado.

Insistió en que el INE está actuando de manera parcial, para favorecer a la oposición en el proceso electoral y por ello, no es garante de la democracia.

“El INE ya no debe existir, podrá sacar este proceso, pero ya no debe existir, ya se pervirtió, se prostituyó (…), el INE ya no responde a las expectativas del pueblo de México, por lo tanto, debe desaparecer”, aseveró.

Asimismo, informó que su equipo de abogados ya trabaja sobre la demanda de juicio político que promoverá contra los siete consejeros del INE que aprobaron la cancelación de su candidatura, a quienes calificó como “inútiles, inservibles, ineptos”.

Aseveró que “no hay paso atrás en que se vaya Lorenzo Córdova”, consejero presidente del INE, a quien señaló por estar amparado para seguir cobrando “un jugoso salario que rebasa el salario del presidente”.

“Ellos están violando la Constitución, la ley, no respetan la ley, ellos no deben ganar más que el presidente y tienen jugosos salarios de más de 250 mil pesos; ellos son una vergüenza para el país, séquito de parásitos, deben desaparecer”, sentenció Salgado Macedonio.