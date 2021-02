Se deslinda Morena de ataque a feminista en Iguala: Luis Enrique Ríos

Atacantes de Yolitzin Jaimes, no militan en Morena, aclara presidente del Consejo Estatal.

Chilpancingo Gro; a 25 de febrero del 2021.- El diputado local y presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, precisó que las personas que agredieron a la feminista, Yolitzin Jaimes Rendón en Iguala, durante la protesta contra el virtual candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio, no son militantes de ese partido político.

También afirmó que Morena respalda la lucha feminista, pues dijo que se trata de un movimiento “válido y legítimo”, necesario en la conquista de derechos de las mujeres.

“Puede uno simpatizar o no con los métodos y formas de cada organización. Puede uno estar o no de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que, a nadie, menos en tiempos de la Cuarta Transformación, se le agreda o se le violente por expresar sus planteamientos o puntos de vista”.

Ríos Saucedo dijo que revisó los videos que se difundieron en redes sociales del momento de la agresión a la feminista, y aseguró que ninguna de las personas involucradas es militante del partido.

Respecto a que la mujer que golpeó a Yolitzin Jaimes es familiar de Zulma Carbajal, aspirante a diputada local por el distrito 22 de Iguala y sobrina de Félix Salgado, el legislador refirió que no tiene elementos para confirmar esa información.

Sin embargo, precisó que no todos los aspirantes a un cargo de elección popular son militantes de Morena, por lo que deslindó al partido de la agresión a la activista.

“Aún en un estado en el que estamos expuestos a la violencia cotidiana, nuestra lucha ha sido pacífica todo el tiempo. Nunca hemos tenido algún tipo de manifestación violenta, hemos seguido la vía pacífica todo el tiempo”.

También recordó que dentro del partido hay voces que han cuestionado el método que utilizan los órganos nacionales del partido para los registros de aspirantes a las diferentes candidaturas, pues se permite la participación “indiscriminada” de externos.

“Es lo que venimos cuestionando a lo largo de las últimas semanas. Nosotros al abrir el partido sin ningún tipo de filtro, pues genera que haya gente que no tenemos identificadas con el partido pero que están participando. Esto podría ser un proceso con filtros, apegado a nuestros valores y principios, para que no traigan el nombre de nuestro partido por aquí y por allá. Nosotros no podemos reconocerlos en un tema de represión”.

Finalmente dijo que solicitará al partido que se aclaren estos hechos y, de existir denuncias concretas, se sancione a quienes hayan impulsado la agresión contra la feminista.

“Morena no avala ese tipo de acciones, y no por aspirar a cargos de elección significa que son de Morena. No se puede abrir sin consideración ni filtros las puertas de Morena”.