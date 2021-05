Se adhiere Fuerza Por México al proyecto ganador de Mario Moreno en Guerrero

Acapulco, Gro., miércoles 19 de mayo del 2021.- El candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, recibió la adhesión a su proyecto del Partido Fuerza Por México, quienes habrán de sumarse y trabajar a favor de Va por Guerrero.

En una reunión a la que acudieron Joel Tacuba García, ex secretario de Organización Estatal del Partido Fuerza por México y Erika Salinas Valadéz, candidata a presidenta municipal de Chilpancingo, Moreno Arcos fue señalado como un hombre capaz, honesto y como la mejor opción que tiene el estado.

Fuerza Por México se comprometió a trabajar en lo que queda de campaña para fortalecer los trabajos y que el proyecto gane contundentemente el próximo 6 de junio.

Al finalizar el acto de adhesión el candidato de Así Gana Guerrero indicó que todas las adhesiones son bienvenidas y que se han recibido por parte de partidos como Morena, el PT y MC, pero no descartó que en los próximos días pudieran ser más.

“Están viendo que Mario Moreno está enfilado para ser el gobernador de Guerrero, y están visualizando que deben darle una utilidad a su voto y que se genere el triunfo de Mario Moreno”, explicó el abanderado del PRD y el PRI.

El candidato subrayó que las encuestas son sólo para tener una referencia pero que es algo que no los impacta.

“Teníamos previsto llegar hasta ahora llegar tablas y que el tema de la estructura fuera fundamental y así está sucediendo”, dijo.

En la conferencia de prensa, Joel Tacuba señaló: “Lo que estamos haciendo no es renunciar al Partido Fuerza por México sino apoyar la candidatura de Mario Moreno Arcos para que sea el próximo gobernador del estado. Hoy yo me adhiero a este proyecto porque estoy convencido que el estado de Guerrero no requiere de ocurrencias, no requiere de cantantes”.

Y añadió: “el estado de Guerrero requiere de gobernantes serios, de alguien con valor y responsabilidad, con respeto fundamental a las mujeres y eso representa Mario Moreno Arcos. Un hombre que va a ser un buen gobernante para Guerrero, ya lo demostró en su paso por la alcaldía de Chilpancingo, siendo diputado local y federal, y ya lo demostró siendo Secretario de Desarrollo Social, por tanto no nos queda absolutamente ninguna duda que Mario Moreno Arcos va a ser un gran gobernador para el estado de Guerrero”, recalcó.

A este evento de adhesión acudieron también Julio César Bello, presidente de Fuerza por México y Cristina Cabrera Salmerón, candidata a diputada local por el distrito 02.

Además de las candidatas a diputadas federales: Yazmin Ruiz Carrillo, por el distrito 03. Luz Elena Santos Bello, por el distrito 06 y Ernestina Fidel Pancho, por el distrito 08. Así como las candidatas y candidatos a diputados locales, Alfredo Adame, distrito 11, Alberto Fiscal, distrito 24, José Edilberto Jiménez, distrito 25, Justa Rendón Ramírez, distrito 26, Alkaidi Vázquez Navarro, distrito 27 y Alicia Griselda Merino Navarro, distrito 28.