Resolveremos los problemas de agua potable en todos los municipios de Guerrero: Ruth Zavaleta 

Acapulco, Gro; a 21 de marzo de 2021.- “El agua potable es un derecho humano para todos los ciudadanos y es mi prioridad garantizar este servicio a Guerrero” expresó la candidata a la gubernatura del por Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta Salgado, al reunirse con vecinos y líderes seccionales de las colonias Pedregoso y Reforma Agraria.

En la calle Miraflores, Ruth Zavaleta mencionó que, si le brindan su confianza en las próximas elecciones del 6 de junio, una de sus acciones será cumplir con el abastecimiento del vital líquido para todos los municipios de Guerrero incluyendo a Acapulco.

Zavaleta Salgado destacó que su trayectoria política le ha permitido llevar a cabo acciones que garanticen una infraestructura para el buen funcionamiento del agua potable, además de colocar pozos de absorción para el beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, dijo que es importante que el gobierno estatal y municipal trabaje en conjunto con la ciudadanía para escuchar sus necesidades y poder llevar a cabo acciones que facilite el funcionamiento de los sistemas operadores de agua potable.

Posteriormente la candidata, Ruth Zavaleta se reunió con líderes seccionales de la colonia reforma agraria, donde expresó que cuenta con la experiencia y conocimientos para poder gobernar en Guerrero, ya que cuenta con proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, jóvenes y niños.

“Yo quiero gobernar guerrero, porque trabaje por las mujeres, donde he gobernado, he logrado disminuir la inseguridad, la violencia y he generado mejores condiciones de vida para los ciudadanos y lo puedo demostrar, si ustedes me lo permiten”; Expresó.

Acompañaron a la candidata, el virtual candidato a la presidencia municipal, Ramiro Solorio Almazán; el aspirante a candidato a diputado local por el distrito 08, Silvino Chacón, el coordinador estatal; Adrián Wences Carrasco, el coordinador municipal; Julián López Galeana y la delegada de las mujeres, Nereida de Jesús Silvar.