Renuncian al PRD más dirigentes y militantes por la alianza con el PRI

Chilpancingo Gro; a 02 de diciembre de 2020.- Una veintena de dirigentes y militantes del PRD anunciaron su renuncia a ese partido por la alianza “contra natura” que establecieron con el PRI por la gubernatura.

Este miércoles, encabezados por Salvador Mojica Morga, hermano de Beatriz Mojica Morga, quien busca ser candidata a la gubernatura por PT, en una alianza con Morena y el PVEM, así como Yolanda Domínguez Flores; Gabriel Iglesias Flores, ex regidor de Tixtla; Felipe Alonso Serrano; Yuzdivia Solano; Victoria Carreto; María Elena Cabrera; Cristina Salmerón; Victoria Careli; Erika Adame Santos; Margarita Vila Sotelo; Rafael Venegas, Rodrigo Aguirre; Pedro Palomares, entre otros, anunciaron su renuncia al PRD y su incorporación al PT.

Yolanda Domínguez Flores dio lectura a un documento donde dio a conocer que después de más de 30 años de militancia perredista decidieron abandonar al PRD.

Dijo que, igual que “cómo los dirigentes históricos se han separado del proyecto, algunos de ellos echados a un lado, ante la disyuntiva de correr el riesgo de responsabilidades de decisiones pragmáticas tomadas con miopía, por sus intereses políticos, hemos decidido abandonar el PRD. Lo que se corrompe tarde o temprano se pudre”, aseveró.

Salvador Mojica dijo que no se trataba de una decisión fácil “después de muchas luchas, marchas, caminatas, desalojos. Quienes fundamos el PRD nos cuesta trabajo abandonar al partido, pero se estableció una alianza pragmática entre el PRI y PRD, no es una alianza benéfica al pueblo, que le hace daño y lastima a la memoria que muchos compañeros murieron en la lucha del PRD”.

Dijo que se trata de una “alianza contra natura, tuvieron que poner un dirigente a modo como Alberto Catalán Bastida, un dirigente títere que se siente en casa al pactar una alianza con el PRI que ofende a la memoria de los que fundamos al partido desde su nacimiento y no como él que llegó en una coyuntura por su patrón, Ángel Aguirre Rivero”.

Recordó que la semana pasada Catalán Bastida les dijo a quienes abandonan al PRD que “la traición no paga, pero él es quien menos debería hablar de una traición, porque llegó al PRD por una traición que le hicieron al PRI cuando Ángel Aguirre no fue candidato a gobernador por el PRI”.

Mojica Morga sostuvo que tuvieron que poner a alguien en la dirigencia del PRD estatal “que no sintiera al partido para pactar esta alianza con el PRI, por eso vamos a dejar al partido, vamos a acompañar a Beatriz Mojica en sus aspiraciones, quienes lo consideren van al PT y al equipo de campaña de Beatriz Mojica”.

El hermano de Beatriz Mojica, quien también es ex candidata a gobernadora por el PRD y ex dirigente nacional de ese partido de manera interina, aseveró que los dirigentes del Sol Azteca “seguramente dirán que nos vamos solos, que no representamos a nadie, se han minimizado los desprendimientos y con cifras les decimos que de los 650 mil votos que llegó a tener en la máxima votación que hemos obtenido, llegamos a tener 470 mil en la elección ante pasada y en la de senador 290 mil y cada vez menos votos tienen”.

Agregó que Guerrero se consideraba el bastión del PRD, “pero ahora decimos que está en riesgo el registro del partido, Guerrero era el bastión del país y podemos pronosticar que el PRD va a perder su registro no sólo en el país, también en Guerrero”.

Aseguró que la alianza del PT con Morena y el PVEM, “sigue en pie, sigue en firme, es más difícil en los distritos y alcaldías por la competitividad que hay, pero la alianza por la gubernatura está firme y vamos a pugnar porque en la municipal se haga una alianza parcial en los municipios más grandes y vamos a ver cómo se ve este tema en las negociaciones los próximos días”. (www.agenciairza.com)