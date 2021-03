Regresarán uniformes y útiles escolares gratuitos, así como el programa Prospera y créditos a la palabra para mujeres: Mario Moreno

*Su gobierno será de territorio y no de escritorio, afirma

Florencio Villarreal Gro; a 11 de marzo del 2021.- “La Costa Chica será el cuarto polo turístico del estado, vamos a consolidar a Playa Ventura y Playa Azul como los centros más visitados de la entidad”, se comprometió ahí el candidato de la alianza “Va por Guerrero”, integrada por el PRI y PRD, Mario Moreno Arcos.

Acompañado por militantes, simpatizantes, seguidores y dirigentes de ambos partidos, recorrió este jueves los municipios de Copala y Florencio Villareal (Cruz Grande), a quienes prometió dar seguimiento al proyecto turístico que inició el gobernador Héctor Astudillo Flores.

“La Costa Chica es mi segunda tierra, por eso vamos a hacer que Playa Ventura y Playa Azul formen parte del cuarto polo turístico de Guerrero, eso generará empleos a este municipio”, enfatizó en Copala, ocasionando una ovación de apoyo.

Insistió en que ha ganado seis elecciones constitucionales gracias a su trabajo diario y cercano resolviendo los problemas de los ciudadanos, a quienes no ha insultado tomando lo que no es suyo: “la única forma de ganar elecciones es no robándose lo que por derecho le corresponde a la gente”.

Ahí, el candidato a diputado local por el distrito 14, Ossiel Hugar García Trujillo, les dijo: Mario Moreno Arcos, será el gobernador del fertilizante, el de Prospera, Seguro Popular y Pensión Guerrero; programas que hoy les han quitado”.

A este evento acudieron Alberto Catalán Bastida e Ivet Díaz Bahena, presidente y secretaria general del PRD en Guerrero; Santiago Pérez Magallón, presidente municipal perredista de Copala y Greta Ventura Lemus, aspirante a diputada federal por el distrito 08.

Regresarán los uniformes y útiles escolares gratuitos

En Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, se comprometió a revivir los programas de uniformes y útiles escolares gratuitos, a terminar la carretera que conduce a la comunidad de Pico del Monte, así como a realizar obras de introducción de agua potable que por muchos años ha pedido la población.

“A las mujeres les vamos a regresar el Prospera y tendrán créditos a la palabra, además de que vamos a impulsar la ganadería y la pesca”, les dijo. La propuesta de los útiles y uniformes escolares fue respalda con algarabía por los asistentes.

García Trujillo lamentó que el gobierno federal haya engañado a la gente al cancelar estos programas sociales, así como las múltiples irregularidades en la operación del programa del fertilizante, “por eso vamos con Mario Moreno, para que reactive todos estos programas que servían a la población”.

A este evento también asistieron Eduardo Marcial, presidente del PRD en el municipio de Florencio Villarreal y la representante de las mujeres en este municipio, Soledad Hermenegildo.

Los problemas de Guerrero están en el territorio

También en Cruz Grande, pero con militantes del PRI, Mario Moreno anunció que su gobierno será 100 por ciento de territorio y no de escritorio, porque los problemas están en los municipios y comunidades, los cuales padecen pescadores, ganaderos, campesinos y transportistas, entre otros sectores.

En este evento al que asistió el presidente del PRI en Florencio Villarreal, Erubanel Gallo y la secretaria general, Adriana Añorve, el candidato a gobernador enfatizó: “Yo quiero trabajar incansablemente por Guerrero”.

“¡Sí! Yo quiero llegar allá a Casa Guerrero, quiero llegar a Palacio de Gobierno, pero no quiero vivir ahí; yo quiero seguir viviendo y caminando, como lo he hecho siempre, con mis hermanas y hermanos guerrerenses”.

Mientras tanto, Ossiel Hugar García Trujillo, se pronunció para que no se dé el voto cruzado, ya que eso los llevó a la derrota electoral en la pasada contienda.

“Se debe actuar sin mezquindades y ser maduros, no ir a las urnas pensando en votar por Ossiel pero para gobernador por otro, o votar por otro y no votar por Ossiel, no señores, porque eso nos va a llevar a la derrota”, convocó.

Consideró que deben seguir trabajando y luchando hombro con hombro por los jóvenes que verdaderamente estudian para otorgarles becas de excelencia.