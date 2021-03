Regresará el programa 3X1 para migrantes, anuncia Mario Moreno

Pedro Ascencio Alquisiras, Gro; a 28 de marzo del 2021.- El candidato a gobernador de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, se comprometió a regresar el programa 3 por 1 en beneficio de los migrantes guerrerenses.

En una gira de proselitismo en Pedro Ascencio Alquisiras, municipio de la región Norte, en cuya estatua del militar mexicano quien combatió durante la guerra de Independencia de México bajo las órdenes de Vicente Guerrero, colocó una ofrenda floral en su honor, también hizo el compromiso de etiquetar recursos en el presupuesto anual para la repatriación de sus paisanos guerrerenses.

Además, Mario Moreno aseguró que habrá proyectos para el mejoramiento carretero y dijo que los caminos a las comunidades de Pedro Ascencio necesitan atención prioritaria.

El candidato de la alianza “Va por Guerrero” expresó que “el desarrollo no llega si no existe trabajo y sobre todo organización; detrás, y a lo largo de toda mi carrera política esas son dos cosas que me han caracterizado”.

Como evidencia, explicó que queda esta campaña, en la que se organizaron dos estructuras tan distintas en una coalición histórica, por el bien de Guerrero, y en donde no ha dejado de trabajar ni de recorrer el estado.

El programa 3 por 1, era un programa del Gobierno de la República a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que apoyaba las iniciativas de los migrantes para realizar proyectos de infraestructura social o servicios a la comunidad, así como proyectos productivos comunitarios, familiares o individuales que contribuyan al desarrollo de sus localidades, el cual ya dejó de funcionar.