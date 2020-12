Registro de precandidatos de Morena a la gubernatura será este fin de semana: Pablo Amílcar Sandoval

Aunque en todas las encuestas Morena lidera las preferencias, no es para confiarnos, ni para echarnos en la hamaca, sino para trabajar y redoblar los esfuerzos que se tienen, dijo.

Chilpancingo Gro; a 02 de diciembre del 2020.- Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, precandidato de Morena a la gubernatura, pidió a sus compañeros que aspiran a la candidatura que sean congruentes y respeten los resultados de las encuestas para definir al abanderado.

“Les pedimos que se sumen a cualesquiera que sean los resultados. En 2018 tuve esa prueba y fui congruente, consistente, no hicimos fractura, no llamamos a voto cruzado, no llamamos a nada que esas lacras de la política que han dejado tan mal a otros partidos, como lo vemos en esta alianza del PRI y el PRD, estamos apostando que haya congruencia”, aseveró.

Sandoval Ballesteros ofreció una conferencia en esta capital donde se le preguntó sobre la coalición o alianza electoral con el PT y PVEM, la cual no ha prosperado en las diputaciones locales, “se están tomando decisiones a partir de valoraciones que hace la dirigencia nacional, no quiero polemizar porque todavía se está discutiendo sobre las alianzas en los municipios”.

Aunque subrayó que en todas las encuestas Morena “en lo individual lidera las preferencias en estos momentos, eso no es como para confiarnos, ni para echarnos en la hamaca, sino para trabajar y redoblar los esfuerzos que se tienen. Desde julio del 2018 el pueblo votó mayoritariamente por un cambio, ahora las encuestas están mostrando que hay esa ratificación de la mayoría absoluta de la población”.

Dijo que lo importante en el caso de las alianzas electorales “tienen que ser los postulados, principios, coherencias, en cuanto a nuestras propuestas programáticas como cuarta transformación y quien se quiera sumar que lo haga, no sólo a los partidos que están en la coalición, a los militantes de izquierda que han estado sumándose, como los del PRD y se configuren mayorías en Guerrero”.

Respecto a la encuesta interna que habrá de realizarse para definir la candidatura a gobernador en Morena, sostuvo que él ha sido congruente, “hemos obedecido los ideales de nuestro movimiento, nunca hemos escatimado el apoyo a nuestro movimiento desde cualquier trinchera”.

Por ello hizo un llamado “a todos los que han mostrado interés por las candidaturas y no sólo de la gubernatura, de todas las candidaturas, que cualquier resultado sean congruentes y obedezcan a los principios de la cuarta transformación y vean más allá de las individualidades, que vean a largo plazo del cambio verdadero en nuestro estado y se sumen a cualquiera que sea los resultados”.

Aceptó que no hay garantías en ningún caso que vayan a aceptar los resultados de las encuestas, “lo que tenemos son voluntades, el trabajo que podemos hacer y las sumas que debemos configurar, apelamos a que retomemos la oportunidad de cambiar la vida pública en Guerrero”.

Sandoval sostuvo que, en esta coyuntura interna de Morena, “cada uno va a tomar sus decisiones, hemos dialogado con Félix (Salgado), con varios precandidatos y estamos asumiendo la firma de un compromiso que nos presentamos en igualdad de condiciones y cada quien tomará sus decisiones, el senador tendrá que hacer lo propio”.

Dio a conocer que el registro de aspirantes a la candidatura a gobernador será este fin de semana en la Ciudad de México, “y ahí sabremos quién asume ese compromiso y se integrarán en este trayecto y quienes decidan otra cosa, hay muchos que le apuestan al divisionismo y la ruptura, pero se van a quedar con un palmo de narices, creo que habrá unidad, estamos haciendo esfuerzos porque la haya y estamos generando un ambiente de cordialidad, de respeto, de trabajo”.

Señaló que existen personas en Morena, “quienes apuestan dinamitar desde dentro, (pero) no van a poder, tenemos un partido que se reestructura constantemente y a los que están preocupados afuera de Morena, que esperen sentados porque vamos a ir en condiciones óptimas en la elección”.

En otro tema, hizo un llamado a las dependencias de Salud y a las autoridades electorales para que puedan verificar las medidas sanitarias y que se cumplan en las reuniones político-electorales que se están realizando, porque “será importante para el proceso electoral, necesitamos evitar contagios y poner en riesgo la salud de las personas”.

Respecto al tema de los espectaculares desplegados en las siete regiones con su imagen en la revista 99 Grados y que enfrenta un Procedimiento Especial Sancionador en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, dijo que lo dejaba a esas autoridades “vamos a esperar cómo se soluciona, cómo se resuelve en sus sentencias, pero también lo que planteamos es que seremos respetuosos de los que definan”.

Sandoval Ballesteros habló al inicio de la conferencia lo que considera son los logros de los dos años de gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

"Vemos un balance positivo", aseveró en una conferencia donde estuvo acompañado de la diputada local de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez.