Recibe Mario Moreno la constancia que lo acredita como precandidato único a la gubernatura del estado por el PRI

*Tengo un enorme compromiso de trabajo, respeto y equidad con las mujeres; desde ahora les ofrezco inclusión y una vida libre de violencia: MMA

Chilpancingo Gro; a 12 de enero de 2021.- Con la presencia del Presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán Mendoza y la dirigencia, el presidente de la Comisión de Procesos Internos encabezada por Heriberto Huicochea Vázquez, entregó a Mario Moreno Arcos la constancia que lo acredita como precandidato único a la gubernatura del estado por ese instituto político.

Ante un auditorio integrado por estructuras priistas y bajo un estricto protocolo sanitario, Moreno Arcos refrendó su militancia ante la dirigencia, y simpatizantes del tricolor, reconociendo en primer lugar al “primer priista del Estado, nuestro amigo Héctor Astudillo Flores quien ha gobernado Guerrero como un verdadero estadista”.

Al agradecer a su partido la oportunidad, Moreno Arcos afirmó que las dirigencias nacional y estatal han venido trabajando muy de cerca con el priismo de Guerrero “en el que reconozco el principal bastión y fortaleza para levantarnos con el triunfo en las urnas”.

Posteriormente ya en la explanada del PRI estatal, el presidente del CDM en Chilpancingo, Joel Eugenio Flores, dio la bienvenida al precandidato y a la militancia, en un encuentro con las estructuras priistas de la capital.

“Mario Moreno representa las soluciones, no las confrontaciones; la congruencia, no el oportunismo; la experiencia, no la improvisación” enfatizó tras señalar que en el Revolucionario Institucional “no hay espacio para la simulación y el pesimismo; es tiempo de trabajar unidos, con entrega y compromiso para construir un buen resultado”.

Durante su participación y tras destacar la trayectoria que precede a Mario Moreno Arcos, el presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán, en nombre de la militancia y estructuras señaló “estamos aquí para mostrar el apoyo a nuestro precandidato priista a la gubernatura del estado, a nuestro amigo, Mario Moreno Arcos” de quien afirmó “será sin ninguna duda el candidato de la coalición PRI-PRD, pero lo más importante: el gobernador de Guerrero”.

Albarrán Mendoza reconoció en el ahora precandidato “a un hombre con enorme compromiso social y por eso ahora el PRI le responde brindándole su apoyo incondicional”.

Por su parte, Mario Moreno dijo que “la unidad deberá prevalecer antes que cualquier otra cosa porque es solamente unidos como podremos ir a ésta elección y ganar; su amigo Mario Moreno siempre abonará a la concordia, respeto y tolerancia. ¡Jamás a la confrontación estéril con nadie!” afirmó rotundo.

Visiblemente emocionado Moreno Arcos señaló también que trabajará muy de cerca con las mujeres porque “tengo un enorme compromiso con este sector; un compromiso irrestricto de inclusión, trabajo, respeto y equidad en el que creo firmemente y fortalece este proyecto”.

Mario Moreno agradeció a la militancia y dirigencia de su partido a quienes ofreció trabajar incansablemente en todos los rincones de Guerrero “para encabezar los anhelos de mis paisanas y paisanos guerrerenses”.

El hoy precandidato informó que durante los próximos días “iremos fortaleciendo aún más la unidad al interior de nuestro partido iniciando un proceso con el Partido de la Revolución Democrática para definir la candidatura de la alianza pactada, a través de una encuesta”.

“Hay avances importantes y existe la mejor disposición entre ambos institutos políticos para construir con base en la equidad” finalizó.