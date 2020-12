Recibe Manuel Añorve apoyo de la clase política, maestros, ganaderos, productores y diversos grupos de la Costa Grande

Benito Juárez Gro; a 29 de diciembre del 2020. Al realizar una nueva gira de trabajo por la Costa Grande de Guerrero, el Senador de la República, Manuel Añorve Baños, recibió de parte de militantes del PRI, exalcaldes, maestros, profesionistas, pescadores, ganaderos, campesinos, productores y más grupos de la sociedad civil de municipios como Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Técpan de Galeana y Petatlán el apoyo y respaldo a su proyecto político por la gubernatura.

En su mensaje, Añorve Baños, ofreció impulsar acciones que beneficien a ganaderos, así como programas que permitan mejorar las producciones que hacen, quienes comercializan y trabajan el coco, mango, plátano, papaya y a pescadores de la región, ya que esto será un detonante para la economía de miles de familias.

A este encuentro asistieron Deysi Coria, ex alcaldesa de Benito Juárez, los ex alcaldes de Atoyac de Álvarez Javier Galeana, Damaso Pérez y Edy Tabares, Javier Escobar, ex alcalde de Coyuca de Benítez, Carmelo Díaz, Presidente del CDM del PRI en Atoyac, Rosita Pérez, ex candidata a diputada, Manolo Acosta, ex candidato a alcalde de Técpan, Celestino Bailón, ex diputado, Yosahandi Zambrano, dirigente Red de Jóvenes de Atoyac, Oswaldo Pino, Presidente de la Asociación Ganadera de Coyuca de Benítez, entre otros amigos más de la región.

Al hacer uso de la palabra, el ex alcalde de Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra dijo: “estamos convencidos que en nuestro partido el PRI, hay un hombre que se ha creado una figura no de hace un año, ni de hace dos años, de hace muchos años, es un hombre que desde que yo lo conozco es leal, es trabajador, tiene una gran convicción; yo sé que tú eres la persona ideal en el PRI, para encabezar la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero”.

En su intervención el dirigente de la CNOP de Técpan, Rafael Abarca Otero, le expresó su decisión para trabajar en conjunto “aquí estamos para manifestarle nuestro apoyo solidario”, precisó.

En Acapulco, se reunió con dirigentes de diversas organizaciones de transportistas, como Abimael Salgado, Fernando Palacios, Ignacio Sevilla, Hilario Lupercio, Faustino Ávila, entre otros más, quienes también le ofrecieron su respaldo y el de sus representados a la aspiración del Senador Añorve, por la gubernatura de Guerrero.

Los trabajadores del volante, le recordaron que cuando fue alcalde de Acapulco, se realizaron obras de alto impacto que han sido de mucha ayuda para el sector, como los puentes de los cruceros de Cayaco y Puerto Marqués, así como el Paso Elevado Bicentenario.

El Senador Añorve, agradeció a los transportistas de Acapulco, por su solidaridad y aprovechó el momento para darles un mensaje de año nuevo y les dijo que es importante seguir con la ruta de trabajo que ha trazado el Gobernador Héctor Astudillo Flores, a fin de incrementar el turismo, ya que si hay turismo, hay empleo para ellos y si hay empleo, hay derrama económica, finalmente los animó para que no pierdan la fe y la esperanza, de que a pesar de estos momentos difíciles a causa del Covid 19, trabajando juntos se podrá salir adelante.