Reactivación del campo e impulso ganadero, ofrece Mario Moreno

La Unión Gro; a 09 de marzo del 2021.- El candidato a gobernador del PRI y PRD propuso en la región Costa Grande impulsar proyectos y programas con presupuestos sin precedentes para el campo, los ganaderos y mujeres emprendedoras.

Este martes encabezó tres eventos de campaña con militantes, simpatizantes y seguidores de ambos partidos, así como líderes políticos y sociales regionales y locales en La Unión, Petatlán y en la localidad de San Jeronimito, localidad del segundo municipio.

Durante su encuentro en La Unión de Isidoro Montes de Oca, Moreno Arcos ofreció paquetes tecnológicos y anunció que su gobierno comprará y distribuirá semilla mejorada y cientos de tractores para tecnificar el campo.

Carlos Reyes Torres, expresidente de ese municipio y líder de la corriente interna del PRD Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), dijo que muchas microempresas y empresas de la región han cerrado y que hoy más que nunca se necesita la unidad de los guerrerenses.

“He recorrido el estado, la gente no quiere pelear, quiere unir fuerza y construir lo mejor para Guerrero. Aquí no cabe el pleito, aquí sí buscamos el bien común”, dijo.

Ricardo Ángel Barrientos Ríos, exdirigente estatal del PRD, añadió que la política tiene que abrazar a los que en el pasado fueron adversarios políticos para lograr el bien común, el progreso y desarrollo de Guerrero.

Moreno Arcos fue acompañado a este evento por su esposa, Enei Aranely Bustamante; el presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el exdiputado local Juan Antonio Reyes Pascasio, del PRI; además de José Francisco Suazo, presidente del Comité Directivo Municipal del PRD y la secretaria general de ese instituto, Claudia Rosas Ruiz; también las perredistas Rebeca Núñez, la síndicoa Bany López Rosas y la regidora Diana Rivera Calvario.

Vamos por la reactivación ganadera

En Petatlán, Mario Moreno Arcos hizo un compromiso con los ganaderos.

Les aseguró que activará los proyectos productivos para ese sector.

Lamentó que el gobierno federal les haya “levantado la canasta”.

“Vamos a reactivar los proyectos productivos para mis amigos ganaderos” les dijo.

Se comprometió también con mujeres emprendedoras, a quienes les dijo que va a regresar ahora como programa estatal las estancias infantiles para que puedan dejar a sus hijos e ir a trabajar.

El aspirante a diputado local por el distrito 12, el perredista Carlos Reyes Torres, mencionó que con Moreno Arcos se van a activar programas importantes y se trabajará en los caminos de la Sierra de Petatlán, los cuales están olvidados.

A este evento también acudieron el presidente municipal de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana; la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRD, Cristina Hernández Hernández; la aspirante a diputada local por el PRI en el distrito 11, Graciela González Carlini y los regidores Juan Carlos Rodríguez y Jaime Martínez Pascasio; además de Eduardo Jaramillo, presidente de la Ganadera de ese municipio.

Más tarde, en la localidad de San Jeronimito, municipio de Petatlán, le dijo a la militancia: “dejé el escritorio y me fui a territorio”. Aquí se comprometió a seguir guiando a Guerrero al progreso y a dar continuidad al buen trabajo que impulsa el actual gobernador, Héctor Astudillo Flores.

“Cuando yo era un niño, la primera vez que entré al Ayuntamiento de Chilpancingo vi a todos ahí galanes, detrás de un escritorio, y yo me dije cuando yo sea grande, cuando yo sea mayor, voy a estar también detrás de un escritorio, y saben qué, cuando llegué a presidente municipal no permití que un escritorio me separara de la gente. Quité el escritorio y me fui a territorio. Eso es lo que hace Mario Moreno todos los días”, dijo.

Se pronunció en esa comunidad a que haya respeto por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores y por las mujeres, a quienes prometió créditos a la palabra y retomar el programa de estancias infantiles.

A este evento acudieron el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI de Petatlán, Max Castro y la secretaria general, Elena Obregón.

También los aspirantes a diputada local por el 11 distrito Graciela González Carlini y Javier Aguilar Tacumbo, aspirante a presidente municipal de Petatlán, además de expresidentes municipales y regidores.

Al final se contó con la adhesión de Mario Cortés Arreola, presidente del Comité Municipal del PAN en Petatlán.