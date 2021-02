Ratifica Walton su lealtad a AMLO y confirma su alianza con Morena

Acapulco Gro; a 12 de febrero de 2021.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto ratificó su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y confirmó su alianza con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En sus redes sociales, el aspirante a la gubernatura de Guerrero recordó que “con el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos una gran amistad, forjada en años de lucha en favor de la democracia, el desarrollo del país y la justicia social”.

El también ex presidente municipal de Acapulco agregó que “la lealtad que he manifestado a su proyecto de transformación nacional, va más allá de coyunturas electorales y está muy por encima de los cargos y de los rumores sin fundamento”, en alusión a las noticias falsas de su supuesta postulación por otros partidos.

Walton Aburto señaló: “Ustedes saben que soy un hombre de palabra y el Presidente conoce mi compromiso. De él recibí la invitación para sumarme a la Cuarta Transformación. Por él y por convicción personal, me quedo en Morena y seguimos abonando a la 4T”.

Subrayó que “no me voy, no me iré y llegamos para quedarnos”, pero aclaró que “la lucha sigue, porque la política requiere actitudes responsables, serias y serenas. Para eso vamos a seguir nuestra lucha. Por el Presidente y con Morena”.