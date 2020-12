Propone Manuel Añorve mejorar apoyos para campesinos, productores y ganaderos de Juan R. Escudero

*Se reúne con egresados de la UAGro y de universidades públicas y privadas de Acapulco.

Juan R. Escudero Gro; a 20 de diciembre de 2020.- Este fin de semana el Senador de la República Manuel Añorve Baños, recibió el apoyo a su aspiración política para ser Gobernador de Guerrero, por parte de diversos sectores de la sociedad civil de poblados como: El Terrero, Tlayolapa, Michapa, El Puente, entre otros del municipio de Juan R. Escudero, quienes expresaron que su trabajo legislativo y de gestión social por Guerrero,es lo que avala su proyecto rumbo a la gubernatura.

En su mensaje, Añorve Baños, planteó la necesidad de darle continuidad al trabajo y a las acciones que ha realizado el Gobernador Héctor Astudillo Flores, y resaltó además, la gobernabilidad que hay en la entidad, así como su actuar ante la pandemia.

En uno de estos encuentros realizado en El Terrero, en la Zona Oriente del municipio de Juan R. Escudero, al que asistieron la ex candidata a alcaldesa Diana Costilla, Francisco Alcaráz, Srio. de Organización del PRI, Oscar Israel Valadez, Pdte. de la Red Jóvenes por México, Samuel Loaeza, Seccional de El Terrero, Belén Morales, Seccional de Tlayolapa, Eduardo Ramírez Reyes, Seccional en Michapa, René Sotelo Figueroa, Ex. Pdte. del PRI en Juan R. Escudero, Justo Cienfuegos Rosas Seccional de El Puente, Domingo Navarrete Andraca, Seccional El Terrero, entre otros; el Senador Añorve, dijo que el Gobierno Federal, no debió haber retirado los apoyos sociales como el Programa Prospera y Procampo, además, refirió que urge mejorar las acciones del ISABI, ya que no hay atención médica como cuando existía el Seguro Popular, por ello, se comprometió a seguir impulsando por mejorar los apoyos para el campo, productores de Guerrero y población en general.

Aunado a esto, hizo un llamado a reflexionar, en especial en estas fechas, resaltando que pese a la adversidad que se vive por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, los guerrerenses son hombres y mujeres fuertes, que unidos, con fe y esperanza, todos lograrán salir adelante.

Por su parte, a nombre de los asistentes, el Secretario de Organización del CDM del PRI en Juan R. Escudero, Francisco Alcaráz, reconoció el trabajo político del Senador Manuel Añorve, y le reiteró su apoyo para su proyecto y aspiración por la gubernatura del estado.

En Acapulco, el Senador Añorve Baños,se reunió con jóvenes profesionistas egresados de la UAGro, de universidades públicas y privadas, quienes recordaron todas las acciones que ha realizado el legislador federal en beneficio de la educación y de los jóvenes guerrerenses.

Ahí, Karen Bibiano, subrayó la importancia en que los jóvenes puedan tener apertura y cercanía con sus representantes, y más con uno a nivel federal, como el Senador Manuel Añorve.

A este encuentro asistieron profesionistas egresados de la máxima casa de estudios de Guerrero, como Diana Morales, Vanessa Hernández, Yazmin Ubaldo, Ignacio Fermín, Karen Pérez, Perla Aguilar, Jaime Hernández, entre otros.