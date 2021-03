Potenciará el turismo y programas para sustituir los cultivos de enervantes por frutales: Mario Moreno

*También le apostará a la minería

*Los guerrerenses aceptan y respaldan sus propuestas, afirma

Ciudad de México; a 17 de marzo del 2021.- El candidato a gobernador de la alianza “Va por Guerrero”, integrada por el PRI y el PRD, Mario Moreno Arcos, aseguró que su gobierno impulsará acciones tangibles que realmente transformen a Guerrero.

Dijo que la actividad turística del estado, siendo la palanca de desarrollo más importante, se ha visto severamente afectada por motivos de la pandemia del Covid-19, pero que está determinado en potenciarla.

“Necesitamos volver a colocar a Guerrero y a nuestros destinos turísticos en el contexto nacional, pero también en el internacional y eso solo lo puedes hacer con promoción”, dijo en entrevista con Grupo Reforma, en la Ciudad de México.

Otro detonante económico, agregó, es la minería. “Puede ser una palanca más que nos ayude a lograr ese equilibrio que se necesita, Guerrero es un estado de contrastes, Guerrero tiene muchas riquezas, pero también mucha marginación y pobreza”, dijo.

El abanderado del PRI y PRD reconoció que el problema del narcotráfico ha existido por muchos años en Guerrero y que sus paisanas y paisanos han incursionado en esa actividad para poder sobrevivir.

“Han tenido que dedicarse a eso porque no tienen otras alternativas, no tienen para comer, pero hay que generar alternativas para ellos. Hoy se ve fuertemente el tema del aguacate, de la pera, de la manzana, en toda esa parte, debemos de empezar a reconvertir. Está el tema de la legalización de la amapola, hay que seguir insistiendo en el análisis para su posible legalización con fines medicinales”, indicó.

Negó también cualquier parentesco familiar con el líder de un grupo armado asentado en la Sierra. “Por apellidarse Moreno me lo quisieron enjaretar, pero pregunté a mi padre y él me dijo que no era de nuestra familia”, atajó.

Sobre la campaña, aseguró que ha encontrado euforia y alegría de las militancias de ambos institutos, lo que ha hecho que todo marche sin ningún problema y que, pese a la pandemia, hay mucha participación de miles de ciudadanos que aceptan y respaldan sus propuestas.

“No he tenido problemas en ningún lado, la alianza que hoy tenemos PRI y PRD primero se construyó en la cúpula, pero ha tenido una aceptación en la base, en la militancia. A cualquier lugar donde vamos encontramos mucha euforia, mucha alegría de la militancia y de las estructuras de ambos partidos”, dijo.

Aseguró también que conoce el estado y que por más de 25 años ha estado cerca de su gente, resolviendo sus problemas y que por eso sabe perfectamente qué le duele a Guerrero.