“Por muchos obstáculos que nos pongan, vamos a ganar”, afirma Evelyn Salgado

Ayutla de los Libres, Gro; a 14 de mayo de 2021.- La candidata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, dijo que está lista para vencer todos los obstáculos que le pongan hasta ganar la gubernatura de Guerrero.

La abanderada morenista visitó este viernes los municipios de Florencio Villarreal, Ayutla de los Libres y Tecoanapa, en la región Costa Chica, para exponer sus propuestas de gobierno.

Desde ahí, se comprometió a fortalecer los pueblos originarios a través del diálogo permanente y el respeto a sus estructuras de gobierno.

También se comprometió a enviar al Congreso local una propuesta de ley para integrar y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades originarias dentro de la pluralidad de los sistemas jurídicos.

De cara a los ciudadanos de Costa Chica, Salgado Pineda afirmó que encabezará un gobierno incluyente.

Asimismo, garantizó que habrá respeto absoluto a los derechos humanos y a los pueblos indígenas y afromexicanos.

La candidata de Morena señaló que la oposición ofrece despensas, tinacos, dinero, láminas, gallinas, chivos, “de todo” para comprar el voto de los ciudadanos.

En cambio, dijo que en el proyecto de la Cuarta Transformación no se compran votos ni conciencias.

“Aquí tenemos mucho corazón y mucha voluntad por cambiar las cosas, muchas ganas de trabajar, mucha honestidad y una gran Cuarta transformación que va a llegar a Guerrero de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador con este nuevo gobierno de Morena en Guerrero”, sentenció.

Afirmó que ganará la contienda, sin importar los obstáculos que le pongan en el camino.

“Si de algo estoy segura es que vamos a ganar, por muchos obstáculos que nos pongan, porque nos han puesto de todo, nos han tirado muchas piedras en el camino, pero no nos vamos a detener, Evelyn no se va a detener a recoger cada piedra que le estén tirando; yo me dedico a trabajar todos los días, a estar con mi pueblo, a estar con ustedes, a visitar las comunidades y a dejar el alma y el corazón en este movimiento”, expuso.

Por ello, aseveró que la Cuarta Transformación llegará a Guerrero de la mano del pueblo, que está dispuesto a defender su voto y su dignidad.

“Vamos a ganar y la esperanza la vamos a defender, porque es ahora o nunca, esta es la madre de todas las batallas, estamos listos para ganar y para gobernar”, sentenció.

Entre sus propuestas, ofreció un mayor presupuesto en los rubros de educación y salud.

Dijo que garantizará la entrega de fertilizante en tiempo y forma, que los adultos mayores recibirán apoyo social en sus domicilios y que se destinarán recursos a proyectos hidrosanitarios para mejorar los servicios de agua y drenaje.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio la acompañó en la gira por Costa Chica.

Durante su intervención en Ayutla de los Libres, informó que Morena registra un avance del 96 por ciento en la integración y capacitación de los representantes de casilla.

Indicó que para este sábado alcanzarán el 100 por ciento y estarán listos para cuidar los votos que se emitan a favor de Morena el próximo 06 de junio.

“El pueblo de Guerrero es un pueblo valiente, pero ha aguantado mucho, ha aguantado bastante, gobiernos abusivos, corruptos, asesinos y ya llegó el momento del cambio, el 06 de junio van para afuera, vamos a ganar con Evelyn Salgado, vamos a tener la primera gobernadora”, sentenció.