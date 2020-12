Por congruencia con su partido el PT, Beatriz Mojica ya no debe participar en la contienda interna de Morena: Nilsan Hilario

Pidió que su registro no sea tomado en cuenta porque su partido se retiró de la alianza, lo que sería “una incongruencia que ella participe”.

Chilpancingo Gro; a 10 de diciembre de 2020.- Tras el rompimiento de la coalición entre Morena-PT-PVEM, la diputada local, Nilsan Hilario Mendoza afirmó que, por congruencia con su partido, Beatriz Mojica Morga debe retirarse de la contienda interna de MORENA para elegir al candidato a gobernador.

Lo anterior luego de que se confirmará que la cercanía que tiene el Partido del Trabajo con el PRI se vio reflejada en 2018 y ahora en el 2020, cuando se volvió a imponer la ruptura de la coalición, dijo.

En entrevista, la legisladora representante de la Costa Chica recordó que en último momento en 2018, el PT retiró su alianza en las elecciones locales; mientras que desde el Congreso Local, su única legisladora, Leticia Mosso Hernández de manera abierta forma parte del bloque del PRI en contra del partido guinda, siendo el mismo caso del Partido Verde Ecologista de México, el cual cuenta con dos legisladores que trabajan en contra de las iniciativas morenistas.

“Yo considero que ya se veía venir eso que se iba a romper la alianza nuevamente aquí en el estado de Guerrero, esta coalición, ya que en el tiempo que llevamos en el Congreso del estado, yo he visto, soy testigo de que los únicos diputados que fueron del PVEM y PT siempre han estado votando con el PRI, así que no se me hace raro, de hecho, ellos siempre han sido parte del bloque opositor a MORENA” dijo.

En el caso de la aspirante del PT, Beatriz Mojica Morga que se registró en Morena para ser considerada en la encuesta, pidió que su registro no sea tomado en cuenta porque su partido se retiró de la alianza, lo que sería “una incongruencia que ella participe”.

“Yo considero que ya no debería estar contendiendo en la encuesta que está realizando Morena, porque ya no hay coalición y pues ella está registrada por parte de PT, así que rompiendo la coalición ya no hay motivo para estar en esa encuesta, sería una incongruencia que participe”, afirmó

Hilario Mendoza recordó que la propia excandidata al senado por la alianza del PRD y PAN que compitió en contra de Morena en 2018 y en 2015 al abanderar al PRD a la gubernatura, no puede ser la candidata del Movimiento, porque no comparte los ideales y apoyo a Ricardo Anaya para presidente.

Puntualizando que, en 2018, hizo públicos sus ataques en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien hacía mofa, de que se quedaría en el “ya merito” y que nunca se pasaría con él por sus visiones autoritarias, señalamientos que aseguró, están documentados.

“Por eso, te digo no debe de permanecer ella en la contienda interna de Morena, porque ella se definió desde 2018, que ella no está a favor de la 4T, no está a favor de los ideales de Andrés Manuel y por lo tanto no está en posibilidades de cumplir con los 3 principios que nos rigen”, aseguró.

Expresó que su posicionamiento no es en contra de la participación de las mujeres, ya que refirió que, si fuera por Morena, estaría en condiciones de continuar, expresó que pueden participar todas las aspirantes, pero también que cumplan con los requisitos que estipula conocer el proyecto, tener la capacidad y la convicción “de hacer un buen trabajo a favor del pueblo y bueno, que me disculpe la señora, pero no cumple con este requisito”, señaló.