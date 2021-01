Pacificar Guerrero con la cohesión de las familias, ofrece Evodio en Costa Chica

Cruz Grande Gro; a 5 de enero de 2020.- Más de 3 mil costachiquenses arroparon esta tarde al abanderado del PRD rumbo a la gubernatura del estado, Evodio Velázquez Aguirre, quien cerró sus actividades de precampaña ofreciendo pacificar Guerrero; “hoy la pacificación de Guerrero la hagamos con empleo, con educación, con cultura, con deporte y entendiendo que somos una familia.”

“Debemos entender que la pacificación de Guerrero viene desde nuestra familia enseñando principios, valores, ética y moral a nuestros hijos. Hoy es un proyecto el del PRD que enseñará con el ejemplo.”

Durante su mensaje el precandidato del sol azteca abordó el tema del sector femenil, dijo que en su propuesta “a las mujeres se les quiere y se les respeta”, por lo que les ofreció el 50% de los cargos en caso de ser ungido como gobernador. Además, propuso devolverles el programa Próspera, “que Morena les quitó”, y apoyarlas con la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos, un programa que impulsó durante su administración Ángel Aguirre Rivero.

Para la zona rural de la Costa Chica Velázquez Aguirre explicó que implementará Campo al 100, con el que pretende impulsar tecnología para su desarrollo, además de garantizar la entrega del fertilizante gratuito y otros insumos que permitan mejorar la producción “y que estos productos puedan ser comercializados a otros estados del país.”

En una parte de su discurso criticó a Morena por desaparecer programas y darles a otros un uso electoral, “dijeron primero los pobres y ha sido una mentira del gobierno federal, porque aquí no hay Tren Maya, no hay aquí una obra como el aeropuerto de Santa Lucía, no hay una refinería de Dos Bocas sino muchas bocas que alimentar.”

Arremetió y dijo que Morena es una propuesta del pasado y que él ofrece juventud, innovación, congruencia y seriedad. Resaltó que por eso lo acompañaban representantes de todos los grupos del PRD. Al final pidió a los asistentes llevar a todos sus municipios el Plan que Evolucionará Guerrero.

Al evento acudieron Ociel García Trujillo, exdiputado local; Bernardo Ortega, coordinador de los diputados perredistas; Lupita García Villalba, alcaldesa de Copala; Tomás Hernández Palma, alcalde de San Marcos; Alberto Catalán Bastida, presidente estatal del PRD; Ivet Díaz Bahena, secretaria general del PRD; Wilberth García Trujillo, alcalde de Florencio Villarreal; la diputada perredista Perla Edith Martínez; así como aspirantes a alcaldías y diputaciones de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Ayutla, Ometepec, Tecoanapa, San Marcos, Copala y Cuautepec.