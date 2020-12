Pablo Amílcar Sandoval, será gobernador de Guerrero, afirman encuestas y morenistas a las afueras del CEN

*Algunos aspirantes han realizado acusaciones y descalificaciones hacia otros contendientes que los dejan imposibilitados para continuar en el proceso de selección, exigen.

*Luis Waltón rechazó ser el primer candidato de Morena, por considerar que no podía ser candidato de un partido perdedor, recordó Ríos Saucedo.

Ciudad de México; a 28 de diciembre de 2020.- Por considerarlo el más preparado, idóneo, congruente con los principios y valores de la izquierda, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, será gobernador de Guerrero, afirmaron dirigentes, diputados, alcaldes y consejeros de MORENA a las afueras del Comité Ejecutivo Nacional, tras la entrega de un documento donde exigen que la selección del candidato a la gubernatura se apegue a los estatutos y a la convocatoria emitida.

Este lunes, comisiones regionales de morenistas se hicieron presentes en las oficinas de Morena y a las afueras del edificio realizaron un mitin, donde informaron que diversas encuestas posicionan a Pablo Amílcar Sandoval como favorito para gobernar Guerrero.

Solicitaron se considere la aplicación del artículo 6º Bis del estatuto, para que se mida “la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales” para apoyar la agenda y difundir los ideales de nuestro partido, así como defenderlo de ataques externos.

En el oficio entregado y con aproximadamente 13 hojas, acompañados de evidencias fotográficas, señalan acciones que han realizado aspirantes y que van en contra de lo que establece la convocatoria; pidiendo cerrar el paso a los oportunistas y chapulines.

Dejando claro que no aceptarán “a quiénes en nuestra primera lucha electoral en 2015 y durante la gesta histórica de 2018 se pusieron del lado del viejo régimen, quiénes en medios de comunicación descalificaron a Morena como el movimiento de un solo hombre o nos tildaron de timoratos. Los protagonistas del cambio verdadero tenemos memoria y no olvidamos que muchos de los que hoy buscan abanderar nuestro movimiento son quienes nos dieron la espalda, al pueblo y a nuestro presidente” refirieron.

Exigieron un proceso transparente y que considere lo establecido en los estatutos y no sólo la popularidad de los candidatos, sino también sus cualidades; recordando que Morena en su artículo 47 del estatuto señala que es “responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública”.

Llamando a la dirigencia a cuidar el proceso de selección y se cumpla con los documentos rectores y con las reglas que establece la convocatoria. “Algunos aspirantes han realizado acusaciones y descalificaciones hacia otros contendientes que los dejan imposibilitados para continuar en el proceso de selección. No basta con que la dirigencia establezca reglas, sino que debe hacerlas cumplir, por lo que deberán ser cancelados los registros de aquellos personajes que no cumplan con lo establecido en la convocatoria” expresaron.

A las afueras del CEN, la ex dirigente morenista, Nora Velázquez dio lectura al oficio entregado, posteriormente Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal de Morena, aseguró que el único que ha generado el respaldo de miles de ciudadanos, es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, porque como constructor trae proyecto, militancia, personaje y partido.

Incluso, recordó que, en 2015, uno de los aspirantes, Luis Waltón Aburto, fue llamado a abanderar la gubernatura, sin embargo, rechazó la oferta al considerar que no podía ser candidato “de un partido que iba a perder las elecciones”.

Mariana García Guillén, en su mensaje aseguró que el proyecto que encabeza el ex delegado federal es el único que es colectivo, con honestidad y valentía para transformar Guerrero, dijo que son respetuosos e institucionales, pero exigió se respete la voluntad popular: “Guerrero ya decidió y en la encuesta Pablo Amílcar ganó, y eso venimos a decirle a la dirigencia, que no nos vamos a rendir y que no nos vamos a callar”.

Las legisladoras, Nilsan Hilario, llamó a no entregar a los neoliberales la gubernatura, ni permitir que llegue alguien que no cumplirá las expectativas, ni principios y que solamente decepcione al pueblo; Norma Otilia Hernández, dijo que solo Pablo Amílcar encarna la 4T, quién es el heredero de la lucha social.

Estuvieron presentes y participaron la exdirigente de morena, Nora Velázquez Martínez, la diputada federal, Araceli Ocampo, las y los diputados, Mariana García Guillén, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández Martínez, Blanca Celene Armenta Piza, Moisés Reyes Sandoval, la alcaldesa de Buenavista de Cuellar, Ana Lilia Botello Figueroa, el alcalde de Metlatónoc, Zeferino Villanueva Galindo, la Síndica de Coyuca Rossana Bernal, de Iguala, Paula Sánchez Jiménez, el síndico de Acapulco Javier Solorio, la regidora de la Montaña, Delia Solano, de la Zona Norte Dulce Catalán, de Acapulco Liliana Quijano, Mayra Reina, Alain Rodríguez, Hugo Hernández, de Chilpancingo, Lino Candia, Samir Ávila, Regidora de Mochitlán, María del Rocío Carranza Chino, de Atenango del Río Kenia Gisela González Barrera y los consejeros estatales, entre otros.