Pablo Amílcar es investigado por actos de corrupción

No puede contender porque la denuncia sigue abierta, advierte Eloy Romero.

Chilpancingo Gro; a 29 de diciembre de 2020.- El dirigente social Eloy Romero Gatica advirtió que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros no puede contender por la gubernatura porque existe una denuncia abierta en su contra por actos de corrupción y uso electoral de los programas sociales.

Romero Gatica indicó que él mismo interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de julio de este año, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación número FG/CI/02/2020-4.

Detalló que los actos de corrupción se cometieron durante la gestión de Sandoval Ballesteros como delegado federal.

Denunció que Pablo Amílcar utilizó los programas sociales para promover su aspiración de convertirse en gobernador.

Romero Gatica, quien recibió en 2019 el premio estatal al Mérito Civil, trabajó en el programa federal Sembrando Vida.

En el mes de junio fue despedido del cargo, después de levantar la voz por las “muchas anomalías” que encontró en el manejo del programa por parte de los coordinadores territoriales Alejandro Zepeda Castorena y Rolando Prado Bravo, este último de origen chileno.

“Ellos son los que le hacen el trabajo sucio a Pablo Amílcar”, aseveró durante la entrevista.

Explicó que ambos funcionarios tenían que entregar las tarjetas del Bienestar directamente a los beneficiarios del programa.

Sin embargo, por órdenes de Sandoval Ballesteros, se las dieron a los alcaldes, regidores y síndicos afines al entonces delegado federal.

“Hicieron toda una maquinaria bien aceitada, eso está penado por la ley, eso es un delito porque aquí se fragua una campaña anticipada de Pablo Amílcar por andar haciendo proselitismo a nombre de él (…), eso es muy grave, porque sus operadores aún están trabajando en la Secretaría del Bienestar y siguen operando para él con los programas del gobierno federal”, expuso.

Romero Gatica también denunció que desde la Delegación Federal están “cancelando las tarjetas” de los programas sociales a los beneficiarios que realmente lo necesitan, para darle el apoyo a “algunos comisarios y gente que está bien focalizada, para que alienten la campaña de pablo Amílcar”.

“Yo soy testigo, me lo dijo el biólogo Alejandro Zepeda, me lo dijo bien claro: si no te alineas va a rodar tu cabeza”, reveló.

Por ello, aseveró que “mientras existan funcionarios corruptos incrustados” en el gobierno federal, la Cuarta Transformación no llegará a Guerrero.

“A pesar de que hay nuevo delegado en la Secretaría del Bienestar, siguen operando de una manera muy abierta los programas sociales con fines electorales”, reprochó.