Ofrece Felix Salgado “mucha humildad” y hablar con los otros ex aspirantes

Acapulco Gro; a 31 de diciembre de 2020.- El senador con licencia y virtual candidato a gobernador de Guerrero por Morena, hizo un llamado a sus seguidores a tratar con “mucha humildad” a los simpatizantes de otros contendientes e invitarlos a sumarse a la campaña por la Cuarta Transformación en la entidad.

En la primera reunión pública con sus simpatizantes en Acapulco, después de que este miércoles por la tarde fuera designado Coordinador de la Cuarta Transformación en Guerrero, lo que en los hechos equivale a ser candidato a la gubernatura, dijo que ha iniciado pláticas con los otros aspirantes y hasta ese momento ya había dialogado con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con Nestora Salgado García, con Beatriz Mojica Morga, Antonio Helguera, Arturo Martínez Núñez y Nicolás Chávez Adame, y que este mismo jueves buscaría a Adela Román Ocampo, Luis Walton Aburto y los demás que faltan.

Salgado Macedonio confió en que todos terminarán sumándose a la campaña y que nadie se aleje de Morena por no haber resultado favorecido o favorecida por las encuestas que aplicó la Comisión Nacional de Elecciones.

De Pablo Amílcar Sandoval, Salgado Macedonio dijo que es “un joven comprometido con Morena, fundador, es un referente obligado, y es un hombre que tiene ideales, convicciones muy definidas, y lo respeto, lo reconozco y yo digo que él y todo su equipo van a permanecer en Morena, porque son de Morena, yo creo que son los más comprometidos con Morena”.

Consideró que no es necesaria una operación cicatriz porque “yo no lastimo a nadie, yo no ofendí a nadie, yo no tengo problema con nadie, sino todo lo contrario, tengo el deber y la obligación de buscarlos con humidad y sencillez, para integrarlos al equipo. Es mi deber, es mi obligación”.

Dijo que lo que viene es trabajar en torno a la unidad de Morena, y pidió a sus simpatizantes ser humildes en la victoria y no jactarse por ella, sino al contrario, hablar con humildad a los que apoyaron a otros aspirantes, porque se va a necesitar de todos.

Salgado Macedonio llegó al sitio de reunión alrededor de las 10 de la mañana y estuvo acompañado de los diputados locales Ossiel Pacheco y Zeferino Gómez Valdovinos.

A su llegada, fue entrevistado por reporteros cuestionado sobre las declaraciones de John Ackerman, dijo que “no lo conozco al señor, con todo respeto, no sé si él tiene acceso a la encuesta, porque la encuesta ahí está, es muy clara, y no hay por qué decir cosas que no son, si se trata de ser realistas”.