No tengo plan B, por si el resultado de la encuesta no me favorece: López Rosas

Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 09 de diciembre del 2020.- El aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, Alberto López Rosas, aseguró que “no tiene un plan B” en caso de que la encuesta interna para seleccionar al candidato no le favorezca.

Sin embargo, dejó en claro que, a pesar de que nunca fue tomado en cuenta previamente por las encuestadoras para saber el posicionamiento de cada aspirante, al final de cuentas saldrá victorioso porque representa la candidatura de los ciudadanos.

“No me inscribí solo para ver qué salía o para conseguir un cargo, sino para construir un proyecto de la mano con los ciudadanos. Sin embargo, si el resultado de la encuesta que realice la dirigencia de Morena no me favorece, entonces regresaré a mi actividad profesional como abogado”.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación con motivo de las fiestas navideñas, el exalcalde de Acapulco también aseguró que “no existe suelo parejo en la contienda interna de Morena”, porque “varios hacen derroches de recursos y nadie les dice nada”.

“No me quejo de eso porque desde el principio conocía perfectamente las reglas y riesgos de este proceso. La política es así y se presta para muchas cosas, pero estoy seguro de que la sociedad se encargará de poner a cada quien en su lugar”.

Insistió en que se repetirán las circunstancias como cuando ganó la candidatura de su ex partido y después la presidencia municipal, porque cuenta con una trayectoria limpia de servicio público, tiene un proyecto definido y además el apoyo de la gente.