“No me voy a sentar y no me voy de Morena”, ratifica Félix Salgado

Ciudad Altamirano Gro; a 20 de diciembre de 2020.- Militantes y simpatizantes de Morena de las regiones Norte y Tierra Caliente ratificaron su respaldo a Félix Salgado Macedonio, quien ratificó que “no se va a sentar” ni se va “a rajar” en su lucha por convertirse en candidato de Morena a la gubernatura.

Este fin de semana, el senador con licencia realizó una gira por ambas regiones, donde los ciudadanos le manifestaron el respaldo a su proyecto político.

“¡Estamos contigo toro!”, le expresaron sus paisanos.

Recordaron episodios históricos de lucha por la democracia al lado de Salgado Macedonio y ratificaron su disposición para acompañarlo, una vez más, en esta contienda.

El ex alcalde de Acapulco les explicó que hay 18 aspirantes anotados para abanderar a Morena en la contienda por la gubernatura.

Señaló que el pasado viernes 15 de diciembre era la fecha estipulada para que la dirigencia nacional de Morena diera a conocer al candidato a gobernador, algo que no ocurrió.

Dijo que él acudió confiado a recibir su constancia como ganador, pues las encuestas lo ubican en primer lugar.

Sin embargo, la dirigencia nacional del partido anunció la realización de dos encuestas más, una de reconocimiento y otra de aceptación.

“Está bien, no hay problema, vamos a la encuesta, a la primera, la segunda y si viene una tercera también y si viene una cuarta también y si viene una quinta también, nosotros no nos rajamos y no nos vamos a mover de nuestro propósito”, sentenció Salgado Macedonio.

Reiteró que él encabeza las preferencias electorales y por ello está listo para ganar todas las encuestas que imponga la dirigencia nacional de Morena.

“Yo traigo toda la paciencia que falte, nada de que me voy a ir a sentar; están sorprendidos de ver que el toro sin cerca asume con mucha responsabilidad lo que dice la dirigencia de Morena, pensaban que me iba a enojar, pensaban que me iba de Morena, que tendría un arranque de coraje y no… se sorprendieron porque les estoy diciendo que no me voy de Morena y espero que nadie se vaya, tenemos que aguantarnos”, expuso.

Subrayó que él es militante de Morena, pero sobre todo es “obradorista” y constructor de la Cuarta Transformación.

“Aquí vamos a estar en Morena (…), ahora ya no soy El Toro sin cerca, ahora soy El Toro se acerca y vamos a ganar las encuestas, tengan fe, tengan confianza de que así será, el registro de candidatos para gobernador es del 15 de febrero al primero de marzo, falta mucho tiempo, estamos en buen tiempo, no hay que desesperarnos (…), es asunto nada más de tener fe, confianza, paciencia, serenidad”, sentenció.

También confió en que todos los aspirantes acepten el resultado y no abandonen el partido en caso de no resultar favorecidos.

“Nuestra lucha es por la Cuarta Transformación, porque llegue la transformación, porque esto cambie, que esto sea diferente; todos los cambios que son verdaderos tardan y duelen mucho, pero lo que da más trabajo se disfruta mejor, con sabor a gloria, así como nos sentimos cuando ganó Andrés Manuel López Obrador”, expresó.