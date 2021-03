“No me temblará la mano para poner orden en Guerrero”: Ruth Zavaleta

No habrá salarios elevados en el gobierno estatal y se incrementará los apoyos a los municipios.

Tlapa de Comonfort Gro; a 27 de marzo de 2021.- “Yo no tengo ningún pacto con nadie, solamente tengo un pacto con los ciudadanos para que se cumpla la ley, a mí no me tiembla la mano para poner orden en Guerrero” expresó la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta Salgado al reunirse con los precandidatos a Diputados Federales y Locales de los Distritos 5, 6, 26 y 27 así como también Presidentes Municipales de la región Montaña.

En el restaurante “La Choza del Indio”, Ruth Zavaleta dijo que está luchando por convencer a los ciudadanos para que confíen en su proyecto que sustenta justicia para los Guerrerenses, “Hoy podemos nosotros cambiar la historia de Guerrero, esa historia de violencia e inseguridad y sobre todo cambiar ese lema en el que se conoce a nuestro estado como un pueblo pobre, nosotros tenemos en nuestras manos esa solución y vengo a convencerles de que podemos implementar acciones en conjunto con ustedes por el bien de esta región”.

Zavaleta Salgado mencionó, que su gobierno será incluyente al tener en las secretarías y direcciones de su gobierno a ciudadanos de las regiones indígenas, porque saben de política y luchan por lograr transformar la vida de los Guerrerenses.

Asimismo, destacó que tiene una propuesta para sacar adelante a Guerrero de la inseguridad en la que se encuentra sumergida, convocando a todos los sectores del rubro empresarial, religioso, educativo e indígena a participar en un proyecto educativo que ha logrado bajar los índices de delincuencia en otras ciudades, asimismo mantendrá una coordinación con los tres niveles de gobierno y presidentes municipales para hacer frente a la delincuencia y disminuir la violencia en el estado.

Por otra parte, mencionó que no es posible que el gobernador y los burócratas tengan salarios elevados, por lo que en su gobierno se disminuirá su recurso para aumentar el ingreso a los municipios, para poder reactivar la economía y generar más empleos a los ciudadanos.

Posteriormente, Ruth Zavaleta se reunió con líderes municipales de su partido, donde se comprometió a construir carreteras que den mayor acceso, para que los ciudadanos puedan entrar y salir de sus comunidades sin ningún problema, asimismo apoyará al sector campesino con fertilizantes, semillas y con recursos económicos que les permitan seguir trabajando en la producción de su campo, en productos que puedan comercializar para mejorar sus condiciones de vida.

De igual manera planteó innovar al municipio de Tlapa con la reactivación de su economía y generar más trabajo para los habitantes, así como también mejorar la conectividad de internet, para que puedan estar comunicados con gente de otros lugares y sobre todo para que los niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios con clases en línea que fueron desarrollando durante esta pandemia.

Por último, los líderes municipales brindaron su apoyo al proyecto de Ruth Zavaleta y reconocieron que es una mujer que cuenta con la experiencia para gobernar en el estado.

Y acompañaron a la candidata, el coordinador estatal, Adrián Wences Carrasco y la delegada de las mujeres, Nereida de Jesús Silva.