No me pueden acusar de “ratero”: Manuel Negrete Arias

Iguala Gro; a 27 de marzo de 2021.- Durante su gira de trabajo en Iguala, municipio perteneciente a la región Norte de Guerrero, el candidato a gobernador del partido Fuerza por México, Manuel Negrete Arias, resaltó que a él no se le puede acusar de “ratero ni de cosas que no haya hecho con mucha pasión”.

En entrevista con medios de comunicación de Iguala, el exfutbolista enfatizó que “todo lo que he hecho, lo he hecho con mucho esfuerzo, a mí no me han regalado nada porque me acostumbré desde niño a competir y a sacrificarme”.

Cabe destacar que este día el exfutbolista, recorrió el mercado municipal Adrián Castrejón, donde fue recibido con mucho entusiasmo por parte de los comerciantes y personas que se encontraban realizando sus compras; a paso que avanzaba el candidato compartía con los presentes su deseo de ser gobernador para ayudar a su estado.

Los comerciantes se dijeron entusiasmados de que una persona guerrerense y que ama el deporte haya tomado la decisión de contender por la gubernatura, pues consideraron que Manuel Negrete si apoyará a mejorar las condiciones del mercado y no será uno más que hace falsas promesas.

En entrevista, Negrete Arias dijo, “estuve en el mercado municipal con algunos líderes viendo las necesidades que tiene el mercado, un mercado al que no se le ha invertido desde hace muchos años y que requiere de muchas cosas, una de las cosas que vimos es la falta de drenaje en el mercado y aparte la cuestión de la protección civil, hay muchas cosas que hay que arreglar, hay muchos cables que son muy peligrosos para la gente”.

Por la tarde, el exfutbolista se reunió con empresarios y representantes de Fuerza por México pertenecientes a la zona Norte, quienes coincidieron en que Guerrero necesita gente nueva y con ganas de trabajar para mejorar el rumbo del estado; viendo en Manuel Negrete a una persona humilde y honorable para dirigir la entidad.

Negrete Arias, finalizó su gira de trabajo con un partido de fútbol veterano Pumas contra Iguala, donde se dieron cita grandes futbolistas, esto como parte del enfoque a practicar deporte e inculcar a las nuevas generaciones la importancia de realizar actividades deportivas.