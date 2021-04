“No hay plan B, el TEPJF nos restituirá la candidatura”, afirma Félix Salgado

Acapulco Gro; a 08 de abril de 2021.- Félix Salgado Macedonio aclaró que “no hay plan B” en Morena, porque existe plena confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restituirá la candidatura a gobernador.

En conferencia de prensa, informó que en el recurso de impugnación que presentó ante el TEPJF se integraron 15 agravios en su contra, entre ellos la violación a sus derechos humanos y políticos.

Salgado dijo que tiene “fe y confianza” en que el TEPJF le restituirá la candidatura a gobernador y por ello “no hay plan B, sólo plan A”.

Indicó que no tiene certeza respecto a qué día se resolverá su caso, pero aclaró que no ejercerá presión sobre el TEPJF.

“Puede ser hoy, mañana, pasado, cuando los magistrados digan; yo tengo la confianza puesta en el Tribunal porque sé que van a contestar apegados a Derecho, no a interpretaciones de la Ley ni a presiones políticas de ninguna naturaleza”, expuso el aspirante morenista.

Aseveró que en esta resolución se jugará “el honor” del TEPJF; respecto al INE, dijo que ya no hay nada qué rescatar.

“Ya está claro que el INE no es árbitro, es jugador, en Guerrero se colocó del otro lado de la cancha, es un jugador que está echando zancadillas (…), se colocó del lado de la ultraderecha”, lamentó Salgado Macedonio.

La cancelación de su candidatura dijo, no sólo fue un golpe a la democracia, también fue “un golpe a los guerrerenses”.

Afirmó que con esta acción “se puso en evidencia” que el INE “lo que busca es ayudar y apoyar a la otra parte”, arreglar las elecciones “en la mesa”.

Por ello, consideró que el INE “debe sacar esta elección” y desaparecer.

Sobre las declaraciones que personajes del PRI y el PRD han emitido en su contra, Salgado Macedonio dijo que no entrará en la confrontación.

Antes de la conferencia de prensa, el senador con licencia participó en la manifestación ciudadana que se realizó en las inmediaciones de la asta bandera y el Parque Papagayo.

“Estamos en pie de lucha, estamos protestando por el atropello que el INE cometió en Guerrero”, sentenció el morenista desde la protesta.

Aseveró que el INE canceló su candidatura porque lo confundió “como al que matan por confusión”.

“El INE me confundió con precandidato”, apuntó, pero aclaró nunca fue precandidato, no hizo precampaña y tampoco tuvo acceso al sistema de fiscalización del INE.

“No pueden juzgarme y no pueden decir que yo irresponsablemente omití mi informe financiero, ¿cómo lo voy a hacer si no soy precandidato? Eso es absolutamente absurdo”, sentenció.

Sostuvo que la determinación del INE forma parte de una campaña en su contra, pero lejos de afectarle, ha elevado su popularidad.

“Gracias INE por tanta publicidad que nos haces”, bromeó Salgado.

Después se quejó: “El INE la trae contra nosotros, el INE dejó de ser árbitro y se convirtió en jugador del otro lado de la cancha, echándonos zancadillas; nada más tantito levanto la cabeza y un guamaso, como esos juegos de la feria que sale el mono y le pegas, y ahí saco la cabeza y me pegan y saco la cabeza y me pegan ¿A qué hora me van a dejar en paz? Y cuando no es una es otra y vamos saliendo de una y vamos entrando a otra”.

También advirtió que el PRI pretende quitarle a él y a los guerrerenses su legítimo derecho a protestar, ya que el partido tricolor demandó que se fiscalicen las manifestaciones ciudadanas contra la cancelación de su candidatura.

“¿Cómo me los van a fiscalizar si no soy candidato? Yo vengo como ciudadano y tengo derecho, igual que ustedes, a reclamar, pero ahora ni eso quieren y que ahora me la van a fiscalizar, pues que me la fiscalicen, no pasa nada, que la fiscalicen si la quieren fiscalizar”, sentenció Salgado.

Subrayó que las marchas fueron convocadas por Morena y que él acudió como ciudadano.

“Ellos quieren que no vaya, ¿por qué no voy a ir? Si soy ciudadano, si soy de Morena, nacido en Guerrero, tengo mis derechos constitucionales y ellos me quieren quitar hasta el derecho a la voz”, expuso el senador con licencia.

Después lanzó la pregunta: ¿Qué trae el PRI conmigo?

El cuestionamiento fue contestado a gritos por sus simpatizantes: “¡Miedo, miedo, miedo!”

Salgado Macedonio señaló que todos los que lo atacan son “personeros que está mandando el PRI”, porque ese partido, “inteligentemente hábilmente, no da la cara, manda, manda, manda, pero yo ya sé que es él”.

A pesar de los ataques, dijo que ejercerá su derecho a protestar.

“Este es acto de protesta, no es otro tipo de acto (…) y que quede claro, hay que protestar contra la acción del INE hasta que nos restituyan la candidatura (…), no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, no vamos a rajarnos y no hay paso atrás”, sentenció.