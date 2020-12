“No hay para atrás, vamos a ganar”, afirma Félix Salgado

Tlapa Gro; a 27 de diciembre de 2020.- “Tope en lo que tope y venga lo que venga, vamos a ganar”, aseveró Félix Salgado Macedonio; afirmó que la guerra sucia no detendrá su aspiración para abanderar a Morena en la contienda por la gubernatura.

Este domingo, el senador con licencia visitó la ciudad de Tlapa de Comonfort, donde recibió el respaldo de diversos municipios de la Montaña guerrerense.

Desde ahí, señaló que la guerra sucia en su contra se ha recrudecido en las últimas semanas.

Afirmó que esta campaña negativa tiene trasfondo político, pero en lugar de apartarlo de la contienda, los ataques fortalecen sus aspiraciones.

“Miren, yo estoy aquí, me echan lodo, me echan basura, me echan tierra, me echan de todo, ya nada más falta que un perro me orine, de todo me echan y de todo me dicen, pero entre más me echan, más crezco”, expresó.

Por ello, el político morenista sentenció: “Tope en lo que tope y venga lo que venga, vamos a ganar”.

Aseveró que su compromiso es “seguir en la pelea, en la lucha” para que se respete la voluntad de los guerrerenses.

“No hay para atrás, yo estoy aguantando, estoy resistiendo recio y fuerte, van apareados los ataques con los tiempos y ahorita los tiempos los tenemos ya encima”, expuso.

Salgado Macedonio dijo que se mantiene “firme” en la contienda, a pesar de los intentos de imposición.

También descartó la posibilidad de declinar, hacer alianzas o llegar a acuerdos con algún otro aspirante, porque “eso de platicar y levantarse la mano no está en la convocatoria”.

“Yo no quiero que me levanten la mano y tampoco le voy a levantar la mano a nadie, yo lo que quiero es el resultado de la encuesta y una vez que haya resultados, ahora sí nos levantamos todos la mano”, sentenció.

El senador con licencia ratificó que seguirá firme en su aspiración, porque la mayoría de los guerrerenses respaldan su proyecto político y social.

Afirmó que él ganó la primera encuesta y ganará todas las que vengan, porque no hay manera de que algún otro aspirante alcance sus niveles de aceptación popular.

“Esto no es trabajo de ocho días, son más de 30 años de lucha y por eso no van a cambiar los resultados de la encuesta (…), vamos para adelante, no hay marcha atrás, no hay acuerdos, no hay negociación, no hay consensos, no hay nada de eso, como dice Andrés Manuel López Obrador: lo que el pueblo diga, porque el pueblo manda”, sentenció el ex alcalde de Acapulco.

Salgado Macedonio también señaló lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que impuso el 30 de diciembre como fecha límite para que los partidos políticos definan el género de los candidatos, con apego al principio de equidad, en las 15 entidades en que se renovarán las gubernaturas.

“Debo ser honesto conmigo mismo y con ustedes, debo ser honesto y estar listos, estar preparados para lo que vaya a decir Morena (…), es probable (…) que incluso en un estado donde un hombre haya ganado la encuesta se puede cambiar a mujer para cumplir con la paridad de género; es legal, lo pueden hacer, Morena puede hacer ese movimiento”, expuso.

Aun así, aseveró que en Guerrero no es necesario cambiar de género en la candidatura, porque hay otras entidades donde sí existen mujeres competitivas.

“En San Luis Potosí no hay hombre que compita, ahí pueden nombrar a una mujer; en Michoacán y en Sinaloa van peleando, van muy cerca (los géneros), pero en Guerrero yo llevo 20 puntos de ventaja sobre el hombre que va en segundo lugar, no hay por qué cambiar el género de hombre a mujer en Guerrero, porque porque ahí están las encuestas y pueden revisar los porcentajes: segundo lugar hombre, tercero mujer, cuarto lugar otro hombre”, expuso.

De convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura, adelantó que no contratará propaganda política, como anuncios espectaculares, lonas, mantas, gorras y playeras.

En cambio, dijo que realizará su trabajo de promoción “a ras de tierra, casa por casa, porque eso de gastar dinero en publicidad es invertir para recuperar, eso no lo quiere Andrés Manuel López Obrador, no le gusta a Morena y no va con la Cuarta Transformación”.