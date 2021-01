No habrá imposición ni del PRI ni del PRD para elegir al candidato de la alianza, asegura Evodio

Tras tomar protesta como Coordinador Estatal para la Unidad y Estructura del PRD, Velázquez Aguirre agregó que "no hay otro acuerdo".

Chilpancingo Gro; a 18 de enero de 2021.- Sobre el método de selección del candidato de la alianza entre el PRI y el PRD, el aspirante a la gubernatura por el sol azteca, Evodio Velázquez Aguirre, puntualizó que tras reunirse recientemente definieron que “no habrá imposiciones ni del PRI ni del PRD, aquí se determinó que la mesa estatal define ya el método de selección (Encuestas) y este se lleva para que se pueda operar a nivel nacional, este fue el acuerdo desde que se firmó la alianza a gobernador, que quede claro.”

Tras tomar protesta como Coordinador Estatal para la Unidad y Estructura del PRD, Velázquez Aguirre agregó que “no hay otro acuerdo, que quede claro, aquí no hay un manejo cupular que se diga que se va a imponer a un candidato, nos vamos a someter a la consideración del pueblo de Guerrero mediante las mediciones pertinentes, transparentes y así daremos certidumbre; no hay división alguna, hay respeto, hoy le manifiesto mi respeto a mi amigo Mario Moreno y a la dirigencia de ese partido y sobre todo a aquellos militantes del PRI que vamos a ir a saludar y a reconocer el esfuerzo se su participación política.”

Subrayó que ambos partidos han generado “una ruta de respeto, de unidad de la alianza y sobre todo de cuidado del método de selección, el cual se llevará a cabo en la primera semana de febrero.” Asimismo también reconoció a las figuras políticas del tricolor que participaron en ese proceso, “como mi amigo Manuel Añorve Baños y el diputado Héctor Apreza Patrón.”

De su nuevo encargo en el sol azteca Evodio Velázquez comentó que este le permitirá continuar con actividades partidistas por toda la entidad, “hoy convoco a todos los liderazgos de mi partido, a todas las fuerzas políticas, a la militancia y simpatizantes, a que vayamos a este proceso de participación con humildad y responsabilidad, vamos a enfocarnos, a hacer este gran movimiento que va a permitir que Guerrero evolucione, vamos con todo para que a este movimiento no lo pare nadie.”

Durante la conferencia de prensa ofrecida al término de la toma de protesta el aspirante perredista criticó a Morena, “me da pena ver que este partido en el gobierno hoy pretenda engañar al pueblo de Guerrero, dijeron primero los pobres y no ha sido así; hoy vimos la visita del Ejecutivo en el país y vino a dar a conocer que ya se sembraron muchas plantas, pero a mí me hubiera gustado que hubiera venido a anunciar un gran proyecto que potencie la economía en Guerrero, cuando ha sido golpeado el estado con el 50% menos de presupuesto para el campo, casi el 50% menos para el turismo, el 40% menos para los indígenas de la Montaña y la Costa Chica y que hoy viene a la Costa Grande a decir solamente buenas intenciones, ya no queremos buenas intenciones, Morena debe responder al pueblo de Guerrero.”

Finalmente destacó que en el PRD van a demostrar “que hay un plan que va a evolucionar Guerrero con hechos, con realidades y sobre todo con determinación. Estamos listos, con los zapatos, los tenis y los huaraches bien puestos; vamos con todo para seguir recorriendo Guerrero.”

Al décimo consejo estatal del PRD acudió el presidente estatal del sol azteca, Alberto Catalán Bastida; el presidente del consejo Mario Ruiz Valencia; el videpresidente del consejo Marco Organiz y la secretaria técnica Erika Guillén.