No caerá en las provocaciones, su campaña será pacífica y de propuestas, dice Félix Salgado en Tlapa

Tlapa de Comonfort, Gro; a 21 de marzo de 2021.- El candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, afirmó que no caerá en provocaciones ni en la guerra sucia que la oposición desató en su contra; por el contrario, dijo que seguirá con una campaña pacífica, bonita y propositiva.

La mañana de este domingo, Salgado encabezó un mitin en el zócalo de Tlapa de Comonfort, en la región Montaña.

Desde el templete fijó postura ante las acciones de grupos contrarios a su candidatura, que realizan pintas y lo acusan de delitos.

“A veces el silencio también es de sabios, la prudencia y la serenidad son de la gente madura, de la gente sabia, que sabe, que conoce y que es inteligente; no hemos caído en la guerra sucia”, expresó en los primeros minutos de su discurso.

Entre los asistentes, algunas jóvenes levantaron pancartas con mensajes como: “Las mujeres de la Montaña apoyamos totalmente a Félix Salgado Macedonio” y “Alto a la guerra sucia”.

“La guerra sucia no se va a detener, no se va a parar, se los digo, se los aseguro, va a seguir, en procesos electorales esto es así”, expresó el candidato de Morena después de leer las cartulinas.

Destacó también la presencia de un hombre ciego, quien levantó una cartulina con el mensaje: “Félix, no te veo, pero te creo”.

Salgado agradeció el respaldo de la mayoría de los guerrerenses y los convocó a no caer en las provocaciones.

Refirió que, desde niño, ha leído y analizado El Arte de la Guerra, libro redactado por el estratega militar chino Sun Tzu.

“Cuando el adversario quiere pelear, somos nosotros quienes vamos a definir cuándo, dónde, a qué horas, si es de día o de noche, eso no lo va a decidir el adversario, lo voy a decidir yo (…), el adversario no me va a llevar a su lucha, a su provocación, si me montan un acto de provocación, yo le doy la vuelta y le doy otra vuelta, así venimos en la campaña, dando vueltas y vueltas y salgo por aquí y salgo por allá”, expuso.

Incluso advirtió a sus seguidores que “ya está montada la provocación” por parte de sus adversarios y les pidió no caer en la trampa.

“Quieren que nosotros caigamos ahí, entonces viene el enfrentamiento y se mancha la campaña; nuestra campaña es hermosa, alegre, bonita, con propuesta (…), le damos la vuelta a la provocación y así le vamos a seguir dando la vuelta (…), ya entró la primavera, ¿para qué peleamos? ¡Amor y paz!”, sentenció Salgado Macedonio.

Durante el mitin, también expresó su agradecimiento a los tres niveles de gobierno, que han otorgado “todas las garantías para la realización de una campaña pacífica, alegre, amigable”, a diferencia de los procesos electorales de 1993 y 1999, en los que contendió por la gubernatura.

“Yo veo en Guerrero que tengo todas las facilidades para el desarrollo de una campaña política en paz, las autoridades no se están metiendo en el proceso electoral (…), a todos lados donde he ido no he encontrado mayor problema, excepto cositas de estas, actos de provocación en los que no voy a caer”, expuso.

Aclaró que no callará a las voces que se levantan en su contra, porque “todo mundo tiene derecho a expresarse y a decir quién es su preferencia política”.

“Yo siempre voy a defender la libertad de expresión, me guste o no me guste lo que hablen de mí, yo voy a defender su derecho a decir las cosas, que las digan, de todas maneras, nosotros vamos a seguir con nuestra ideología, con nuestros ideales y con nuestros principios y no hay nada que nos detenga, no hay para atrás, todo para adelante, vamos al triunfo, vamos a lograr el propósito para asentar el proyecto de la Cuarta Transformación”, sentenció.

A sus “fraternos adversarios” en la contienda, los convocó a realizar una campaña “propositiva, sin violencia, sin agresiones”.

Salgado Macedonio afirmó que va “punteando” en las preferencias electorales y por ello se dijo seguro de su triunfo en las urnas.

“Amor y paz, van a tener gobernador para todas y para todos, no vamos a discriminar a nadie y no vamos a distinguir a nadie; nosotros vamos a gobernar para todos, para priístas, perredistas, morenistas, panistas, emecistas, para todos, católicos, cristianos, ateos, pobres, ricos, para todos, porque el gobernante es para todos, no nada más para los de su preferencia”, ofreció.

Por último, hizo un llamado a los militantes de otros partidos políticos a sumarse a su proyecto por la Cuarta Transformación y el cambio verdadero.