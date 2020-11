No aplica paridad de género para la elección de gobernador: Alberto López Rosas

Chilpancingo Gro; a 09 de noviembre de 2020.- Tras confirmar que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, el ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, consideró que debe revisarse que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la paridad de género para la elección de gobernador en 2021, para no incurrir en excesos.

“Yo creo que, en la paridad de género, lo que sí hay que determinar es si no hay excesos en algunos acuerdos, porque las gubernaturas de los estados y la Presidencia de la República no están sujetos a paridad de género”, refirió.

En entrevista después de presentar su libro “Emigración. Una historia como tantas”, en esta capital, explicó que las únicas oposiciones públicas sujetas a paridad de género son los cuerpos colegiados, como los cabildos y los congresos.

Insistió: “la gubernatura y la Presidencia de la República no están sujeta a paridad de género; por la soberanía de los estados y porque son elecciones unipersonales se elige a un ejecutivo”.

En ese sentido señaló que el acuerdo del INE está sujeto a revisión y es susceptible a ser impugnado, por lo que será interesante saber qué determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en caso de que algún partido o actor político presente un recurso de revisión.

Sobre sus aspiraciones, dijo que está “anotado” en el proceso interno de Morena y que tiene “todo el interés de participar”, porque se siente con “capacidad competitiva y con un proyecto viable”, además de que cree en la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que a esta habrá de sujetarse.

– ¿No le parece que la cargada favorece al exdelegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros?

– “Yo no veo cargada. Tenemos que exigir piso parejo y no me espanta lo que pudiera ser alterado; por ello no veo cargada, sino la decisión de ir a una competencia donde demostremos que nuestro contenido es el viable para Guerrero. Yo soy militante (de Morena), pero ésta será una participación ciudadana y no partidizada”.

– ¿Si no es usted el candidato de Morena, participaría por la vía independiente?

– “Yo no parto de derrotas, parto de triunfos, de espíritu y ánimo de triunfo. No parto con llantas ponchadas a una carrera, por tanto, no visualizo una dificultad para alcanzar los objetivos que hemos trazado”.

No obstante, el ex alcalde de Acapulco confirmó que no ha tenido acercamientos formales con los dirigentes de Morena, pero sí con sectores sociales porque la candidatura debe construirse desde abajo y no desde arriba. “La cuarta transformación nos obliga a ser congruentes y pensar en la sociedad, antes que pensar en el poder o en lo grupos de poder; por tanto, me he conducido de bajo perfil, pero con trabajo de acercamiento social”. (www.agenciairza.com)