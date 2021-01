Morena-Guerrero presenta oficialmente a Félix Salgado como su precandidato a gobernador

Chilpancingo Gro; a 05 de enero de 2021.- El Comité Ejecutivo Estatal de Morena presentó formalmente a Félix Salgado Macedonio como su Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y eventual candidato a gobernador de Guerrero.

La presentación se realizó este martes en conferencia de prensa en la sede del partido, la cual fue encabezada por el secretario general con funciones de presidente, Marcial Rodríguez Saldaña, junto a consejeros y secretarios de Morena.

Desde ahí, el líder partidista lanzó un “llamado respetuoso a la unidad” a los 17 exaspirantes, a quienes expresó su respeto.

Les recordó que se comprometieron ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena a respetar los resultados de la encuesta para definir al candidato a la gubernatura.

“Los llamamos a sumarse a este proyecto que va a encabezar Félix Salgado Macedonio”, lanzó Rodríguez Saldaña.

Precisó que el partido “no se va a entretener” en conflictos internos, porque los verdaderos adversarios “son el PRI, el PAN y el PRD”, quienes “se han unido para tratar de frenar la Cuarta Transformación”.

“Contra ellos vamos a dar la batalla político-electoral y los vamos a derrotar pacíficamente en las urnas, con el voto de la mayoría del pueblo de Guerrero”, expresó.

En su mensaje, Salgado Macedonio también convocó a la unidad a los exaspirantes y negó que su designación sea resultado de una imposición desde la dirigencia nacional del partido.

“Los demócratas nos ceñimos a lo que dice el pueblo, no lo que dice uno, no lo que dice mi padrino o mi madrina, sino lo que dice el pueblo; aquí no hay imposición, aquí no hay dedazo, aquí no existe eso, nadie lo puede afirmar”, sentenció.

Prueba de ello es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, avaló el proceso de selección del candidato de Morena en Guerrero.

Además, que el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, aclaró que no habrá cambios en la designación.

“No hay ninguna duda, si alguien tuviera alguna duda del resultado de la encuesta puede ir a donde fue a inscribirse, puede ir a ver, ellos saben el domicilio a dónde ir y preguntar en qué lugar quedaron; eso se respeta, yo soy respetuoso de la libertad, no podemos coartarles esa libertad, lo pueden hacer, esa es la instancia, así que no hay ninguna complicación por ese lado”, apuntó Salgado Macedonio.

Durante la conferencia fue cuestionado sobre la inconformidad de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto.

Salgado Macedonio indicó que, desde el principio, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones explicaron “muy claramente” cómo se realizaría el proceso de selección y los 18 aspirantes estuvieron de acuerdo.

“Todos firmamos, dijimos que sí y firmamos seis formatos, en uno de ellos se establece claramente que vamos a respetar el resultado de la encuesta y uno debe honrar su palabra y más aún su firma”, sentenció el precandidato de Morena.

Informó que ya platicó “con la mayoría” de los exaspirantes y se reunió con algunos.

“Hace rato me reuní con la compañera Beatriz Mojica, quien sin condición alguna está sumada al proyecto y así sucesivamente (me reuniré con los demás)”, anotó.

Salgado Macedonio dijo que está buscando el diálogo con Luis Walton y Pablo Amílcar, a quienes expresó su “gran reconocimiento”, porque “cada uno tiene lo suyo”.

“En el caso de Pablo Amílcar es un joven fundador de Morena, tiene muchas cualidades y no tiene por qué irse a otro lado, él tiene que estar aquí con nosotros en Morena, aquí está su espacio, su lugar, él y todo su equipo son tomados en cuenta con mucho respeto, se les valora; igual a Luis Walton, que es un empresario que está luchando por la democratización en Guerrero y aquí tiene su espacio”, expuso.

Respecto a la guerra sucia que se ha recrudecido en su contra, el senador con licencia dijo que no contestará “absolutamente nada, nada de nada”.

“Yo reúno todos los requisitos legales (…), cualquier institución que tenga dudas sobre mi conducta lo puede preguntar por escrito y es más, que me lo comuniquen; yo soy un ciudadano honorable, por eso estoy aquí y por eso Morena me está postulando y no voy a hacer caso a la guerra sucia que ya todos conocemos. Nosotros a lo nuestro, nuestro proyecto, nuestra propuesta de gobierno, no vamos a tener tiempo para andar contestando”, sentenció.

Se le preguntó si solicitará medidas cautelares para realizar su campaña política en los municipios que registran mayor índice de inseguridad y violencia.

Salgado Macedonio precisó que no requerirá de escoltas y que recorrerá los 81 municipios “acompañado por el pueblo”.

“A nosotros nos cuida el pueblo, la gente, no vamos a llevar ninguna patrulla de policías, de nada, porque ellos están para cuidar al pueblo, a la gente”, apuntó.

El precandidato de Morena se comprometió a “trabajar a ras de piso”, de manera pública y transparente.

Adelantó que, como eventual candidato a gobernador, promoverá un programa de gobierno apegado al plan nacional de desarrollo y realizará una campaña política apegada a los postulados de Morena.

“Cero derroches de propaganda, no queremos espectaculares, paredes, ni piedras pintadas, playeras, gorras, nada de eso es viable en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando la nación y el mundo mismo (por el Covid-19), tenemos un problema de salud bastante grave y hay que entenderlo así, la ostentosidad lastima a la población”, sentenció.

Salgado Macedonio indicó que, de ganar la contienda, encabezará “un gobierno austero, equilibrado, incluyente y modesto”.

Su objetivo será que la Cuarta Transformación “llegue hasta la más alejada comunidad”.

“Ese es el reto tan grande que tenemos en Morena”, apuntó.

Por ello, insistió en el llamado a los exaspirantes a conformar una unidad “revolucionaria, demócrata, honesta, verdadera”.