Morena debe garantizar que se ponga fin a los cacicazgos y al régimen del PRI y PRD en Guerrero: Luis Enrique Ríos

Se deben impulsar candidatos que no sean “más de lo mismo”.

Chilpancingo Gro; a 11 de enero de 2021.- El Partido Morena tiene la oportunidad histórica de poner fin a los cacicazgos y al régimen del PRI y PRD que han gobernado Guerrero, consideró el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo quién llamó a la Dirigencia Nacional a establecer filtros que elijan a los mejores perfiles a las candidaturas para que “no sea más de lo mismo”.

En una reunión con líderes de la Costa Chica, llamó a las bases a continuar firmes en el territorio para abanderar las verdaderas causas del cambio que necesita la entidad, como es luchar contra la desigualdad y el rezago social que sufren principalmente las zonas de la Montaña y Costa Chica.

Ríos Saucedo dijo que se aspira a que los cacicazgos dejen de mandar en la entidad y donde el régimen del PRI y PRD “tendrán su fin” en este próximo proceso electoral.

“Lo que nos hemos propuesto es construir un movimiento que ponga fin al enorme rezago, desigualdad y a las violaciones de los Derechos Humanos que con mucha frecuencia se han cometido en Guerrero a lo largo de décadas por un régimen que ya debe dejar de mandar en el Estado… Estos tiempos modernos implican que el régimen Priista- Perredista debe tener fin en este estado y no puede ser más de lo mismo” expresó

Afirmó que con el movimiento que construyeron a lo largo de los últimos años con presencia en todo el estado, seguirán apostando por la verdadera transformación.

Donde no sea la simulación lo que impere, ni la imposición por el poder “no es cambiar por cambiar, no es el quítate tú para que me ponga yo” en alusión a la designación de candidaturas.

Llamó a vencer los obstáculos en unidad al lado del dirigente de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros “hoy por hoy es el movimiento más vivo, más actuante y más inteligente, el que se ha planteado mejores cosas y en eso es en lo que estamos en esta lucha en este momento, tenemos la confianza de miles de ciudadanos, de militantes de nuestro partido, que consideran que es esta opción la que puede hacer el cambio verdadero en Guerrero” expresó