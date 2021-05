“Mi lucha ha sido al lado del pueblo, no de los caciques”, señala Evelyn Salgado

Acapulco Gro; a 25 de mayo de 2021.- La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que su trayectoria de lucha ha sido del lado del pueblo y los movimientos sociales, no junto a los caciques, como el candidato de la alianza PRI-PRD.

Desde la colonia Icacos, donde encabezó una caminata y un mitin, Salgado Pineda afirmó que ella le pertenece al pueblo.

“Ya soy de todo el estado, ya soy de ustedes, de las siete regiones, mi corazón está en todo Guerrero”, expresó.

Ratificó que el movimiento que ella encabeza “le pertenece a la gente” y lo mueve el corazón.

“Hemos recorrido el estado, las siete regiones ya las recorrimos y la gente está convencida de que su voto será para Morena este 06 de junio, porque quiere que llegue a Guerrero la Cuarta Transformación”, sentenció.

Señaló que la oposición ha reforzado los ataques contra ella, en un intento desesperado por frenar su avance en la preferencia electoral.

Sin embargo, afirmó que “el pueblo es sabio y digan lo que digan” ella va adelante.

“Vamos a ganar, de eso no hay duda”, apuntó.

Contrario a las críticas de sus adversarios, afirmó que tiene capacidad para gobernar y propuestas claras para atender los problemas que aquejan al estado.

“Llevo más de 30 años recorriendo el estado, he estado en la lucha social junto a un gran hombre y un gran líder, mi padre Félix Salgado Macedonio, eso es para presumirse; yo no puedo decir que haya estado junto a los grandes caciques, yo presumo que siempre he luchado al lado de un gran hombre, un luchador social con valores y principios de izquierda, porque yo nací en la izquierda, crecí en la izquierda y me moriré en la izquierda, junto al pueblo de Guerrero que amo tanto”, expresó Evelyn Salgado.

Señaló que el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, “presume tantos cargos que ha tenido” en la administración pública, “hasta llenan las hojas” de su currículum.

“Esa no es la experiencia que necesita Guerrero (…) ¿Cuántos resultados han dado? Que mejor digan si le han respondido al pueblo, hay que ver cuántos resultados han dado”, apuntó la candidata de Morena.

A diferencia del PRI-PRD, subrayó que ella no es experta en robar ni quiere aprender a hacerlo.

“Ahí me voy por la derecha con mi pueblo, con los principios y valores que me inculcaron desde niña, de estar en la lucha social, en las marchas, en los plantones, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y con el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador, junto a esos hombres de lucha, junto a Félix Salgado Macedonio; mi lucha ha sido con ellos, no junto a los caciques”, sentenció.

Por ello, se comprometió a terminar con los influyentismos, los privilegios y los cacicazgos. En su mensaje, la candidata a gobernadora por Morena ofreció que trabajara de manera coordinada con los gobiernos federal y municipal y con los legisladores.

Dijo que apoyará a los comerciantes del mercado de Icacos y apoyará su remodelación.

Garantizar los servicios públicos básicos, “entrarle con todo al tema del agua y drenaje, darle todo el apoyo al comercio local”, fueron otras de sus propuestas.

Afirmó que, como gobernadora, será la principal promotora de la riqueza turística, gastronómica y cultural de Guerrero.

También se comprometió a mejorar la infraestructura carretera; “vamos a andar en los caminos, no en helicóptero, porque desde arriba no se ve la realidad”, expresó.

Su gobierno, dijo, tendrá un canal de diálogo abierto de manera permanente con la ciudadanía, porque gobernará de la mano del pueblo.