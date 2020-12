Más líderes políticos, profesionistas y deportistas se unen a Luis Walton

Chilpancingo Gro; a 07 de diciembre de 2020.- Más dirigentes políticos y de la sociedad civil respaldaron al ex senador de la república Luis Walton Aburto, para ser nominado a la candidatura de Morena a gobernador de Guerrero, ahora en la capital del estado.

En conferencia de prensa se manifestaron en favor de Luis Walton, el ex presidente municipal de Iguala, ex senador de la república, ex secretario de Salud y fundador de Morena, Lázaro Mazón Alonso; el dirigente estatal de Movimiento Nacional por la Esperanza en el estado, Oscar Chávez Rendón; el ex diputado federal y local, y ex secretario de Educación del estado, Pioquinto Damián Huato; y el ex secretario general de la Sección 14 del SNTE, José Hilario Ruiz Estrada.

Asimismo el ex secretario de Asuntos Electorales del PRD, Luis Estephano Cervantes García; el dirigente estatal de Unidad Ciudadana Guerrerense, Julio Ortega Meza; la ex síndica procuradora de Chilapa, Elvia Sánchez Caro; la corredora profesional Alma Rocío López Bello; la cordinadora de Mujeres del Movimiento Nacional por la Esperanza, Sara Salinas Bravo.

Y también el ex secretario de Desarrollo Rural del ayuntamiento de Chilpancingo, Alberto de los Santos; el ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Industria Molinera y dirigente estatal del grupo político Avispero, Jorge Rosas; el presidente del Congreso de Ingenieros Primer Congreso de Anáhuac, Andrés Gama; el líder social de la capital, Hermes Moreno González, entre otros.

En un posicionamiento conjunto, señalaron: “Hemos decidido expresar nuestro respaldo a las propuestas que ha presentado el compañero Walton, quien es el único aspirante con un proyecto serio para Guerrero”.

E insistieron en que apoyan a Walton porque “gobernar Guerrero es un asunto serio”.

En su intervención, Lázaro Mazón manifestó que Walton representa la mejor propuesta de Morena para la gubernatura, y anticipó que lo apoyarían sin renunciar a sus partidos.

Por su parte, Óscar Chávez confió en que Luis Walton tienes altas posibilidades de ser el candidato de Morena a gobernador del estado.