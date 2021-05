Mario ya ha logrado remontar y es puntero, aseguró la Secretaria General del PRI Nacional

*La localidad se vistió de fiesta y motivados, miles marcharon a la victoria con el candidato

Chilpancingo Gro; a 22 de mayo de 2021.- La marcha de la victoria hacia el 6 de junio continúa demostrando la fuerza y estructura de dos partidos políticos que han logrado unirse en un solo proyecto por el Respeto por Guerrero, señaló Mario Moreno Arcos en su visita a la localidad de Mazatlán, donde su encuentro se convirtió en una fiesta y miles de ciudadanos marcharon juntos por la victoria.

La Secretaria General del PRI Nacional Carolina Viggiano Austria, quien acompañó a Moreno Arcos a este pueblo de Chilpancingo, les dijo a los ahí reunidos que les tenía excelentes noticias.

“Mario ha logrado remontar y es puntero en las encuestas, pero no hay que confiarse, hay que dar el último esfuerzo y acudir a votar a las urnas el próximo 6 de junio, vayan con sus amigos, con su familia y díganles que tenemos que hacer que Mario Moreno Arcos sea el gobernador de Guerrero, por el bien de todas y todos en esta entidad”.

Ante sus paisanos, Moreno Arcos refrendó su disposición para trabajar incansablemente por el desarrollo de Chilpancingo, pues “van a tener un gobierno que sirva a la gente” les expresó, al tiempo de pedir el apoyo para que Alejandro Arcos sea el próximo presidente municipal y puedan trabajar hombro con hombro.

Entre la euforia y alegría de la gente que se dio cita para escuchar sus propuestas, Mario Moreno les pidió el voto de confianza para todos los candidatos de la Alianza PRI-PRD: “Hoy más que nunca quiero pedirles el compromiso de que este 6 de junio vayamos a retacar las urnas, con toda la firmeza y la seguridad de que vamos a ganar” apuntó.

Y añadió: “Vamos a ganar porque tenemos las mejores propuestas, porque no tenemos que hacer el ridículo para que nos vean”.

Mario Moreno le agradeció a la Secretaria General del PRI Nacional Carolina Viggiano Austria, su acompañamiento, que dijo, fortalece a las candidatas y los candidatos del PRI.

Viggiano Austria exhortó a los ahí reunidos “apoyar con todo a Moreno Arcos para que Guerrero tenga en el gobierno a un hombre de palabra y de experiencias como lo es nuestro candidato”

Y les recordó que: “Guerrero no admite improvisaciones, Guerrero no está para shows, no está para ocurrencias, Guerrero es un estado de grandes desafíos y enormes retos, Guerrero necesita un hombre como Mario Moreno”.