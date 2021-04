Mario Moreno trabaja para ganar la gubernatura y con sumas al proyecto del PRI-PRD, “lo vamos a lograr”, dijo

*El INE va a tomar una decisión inteligente, sobre la decisión del TEPJF y el caso de los de Morena, señaló

Acapulco Gro; a 09 de abril de 2021.- Durante una gira por colonias de Acapulco, a invitación de aspirantes y amigos, el candidato de la alianza Va por Guerrero, Mario Moreno Arcos, además de la adhesión del Movimiento Social y Campesino liderado por el ex dirigente partidista, Sebastián de la Rosa Peláez, también recibió la suma del regidor Alaín Rodríguez, y el ex precandidato a diputado local por Morena al cuarto distrito, José Salas ambos acompañados por el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, sumado al proyecto recientemente.

El abanderado de la alianza PRI-PRD, mencionó ante cientos de simpatizantes sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al caso del morenista Félix Salgado.

“Hoy el Tribunal, el TRIFE, resuelve regresarle la pelota al INE, seguramente el INE va a tomar una decisión inteligente, pero a mí no me preocupa en lo absoluto”.

E incluso añadió que no es un tema que le afecte, en lo absoluto: “de una vez que quede claro aquí en Acapulco, y que lo escuche todo Guerrero, si le regresan la candidatura, allá lo esperamos en las urnas, allá le vamos a ganar” afirmó, para luego agregar, “hoy todos los de Morena se están viniendo con Moreno” lo que le fue aplaudido por los ahí reunidos.

Alaín Rodríguez, regidor del ayuntamiento de Acapulco, respaldo su decisión diciendo que, “de todos los candidatos que hay ahorita Mario es el más honesto, el más limpio, es el hombre que puede llevar a Guerrero hasta donde queremos los guerrerenses”.

Por su parte José Salas, ex precandidato a diputado local textualmente dijo: “no queremos a alguien que tenga antecedentes penales o que tenga denuncias de agresión a las mujeres o de cualquier tipo. No lo queremos. No queremos eso para Guerrero. Queremos una persona seria una persona responsable, una persona trabajadora como el compañero Mario Moreno”.

Ante las muestras de apoyo y respaldo, el candidato hizo públicos varios compromisos con quienes se van sumando a su campaña, entre los que destacó “de manera muy especial en Acapulco vamos a recuperar el turismo. Vamos a lanzar una campaña muy fuerte para volver a posicionar Acapulco y que mis paisanas y paisanos acapulqueños tengan empleo.

He ofrecido también que vamos a recuperar el programa de estancias infantiles en Guerrero. Había hasta hace más de dos años, más de 300 estancias infantiles, las vamos a echar andar para todas las madres trabajadoras de Acapulco, para que tengan un lugar digno donde dejar a sus hijos. Es parte de los compromisos.

Vamos a lanzar temas de vivienda, vamos a integrar una bolsa de recursos para apoyar a mujeres emprendedoras con créditos sin intereses”, entre otros más, como el programa de abasto de medicamentos para todos los hospitales.