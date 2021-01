Mario Moreno cierra en Tecpan recorridos por el Estado, en la víspera de que el PRI designe a su abanderado

*Es indispensable incentivar la inversión y mantener una relación tersa con la Federación” dijo.

Tecpan de Galeana Gro; a 5 de enero de 2021.- En la víspera de la definición por la candidatura en el Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos cerró en la Costa Grande su recorrido por las distintas regiones de la entidad.

”Aquí en Tecpan estoy cerrando el trabajo previo a que mi Partido designe al abanderado rumbo a la elección del próximo mes de junio que tengo mucha confianza, habré de ser yo”, dijo Mario Moreno quien en esta ocasión recibió primero el respaldo de los habitantes del municipio de San Jerónimo y más tarde en Tecpan.

Temprano por la mañana en un acto encabezado por Luis Armenta, dirigente de la Asociación Ganadera local, y al que asistieron el delegado del PRI en este lugar y la secretaria general del mismo, así como la ex alcaldesa Deysi Coria y Amparo Medina, entre otros, cumpliendo todos los protocolos sanitarios de prevención, y al grito de “Mario Moreno, tú eres el mero bueno”, recibió el respaldo de los habitantes del municipio de San Jerónimo, quienes señalaron que es él quien debe gobernar Guerrero para que atienda y resuelva las demandas y necesidades de los guerrerenses.

Fue durante este encuentro al que asistieron dirigentes priistas, ganaderos, campesinos, comisarios municipales, líderes naturales, regidores y ex presidentes municipales de la región, que Moreno Arcos afirmó que impulsará proyectos productivos para la población aglutinada en los distintos sectores de la sociedad y con ello se generen empleos y recursos económicos que reactiven y detonen el desarrollo tras las afectaciones que ha dejado la pandemia generada por el Covid-19.

“Por desgracia es una situación muy delicada que seguirá presente por mucho tiempo mientras no contemos con una vacuna y la mayor parte de los guerrerenses la hayan recibido”, mientras tanto, dijo, “las afectaciones han tocado a todos los sectores, pero de manera especial a la población más vulnerable que vive al día y que hoy ve limitada o cancelada de plano su actividad productiva”.

Más tarde, en Tecpan de Galeana donde se reunió con la dirigencia, estructura y militancia priista de ese municipio, así como con ex alcaldes, comisarios municipales y líderes seccionales, ganaderos y transportistas, Moreno Arcos destacó que quien gobierne Guerrero los próximos seis años, deberá tener mucha claridad en que la prioridad será diseñar un plan serio y responsable para reactivar la economía del estado, atraer inversiones y fortalecer a cada sector que a pesar de sus aparentes semejanzas, tienen características económicas propias y prioridades productivas diferentes que deben ser consideradas.

El Contador Público Mario Moreno Arcos quien dijo no tener ninguna duda de que habrá de registrarse el domingo próximo como candidato ante su partido en un acto de unidad, afirmó que “es indispensable incentivar la inversión y generar empleos para que Guerrero avance, y para lograrlo, deberemos mantener una relación tersa con la Federación tal y como lo ha venido haciendo el gobernador Héctor Astudillo quien hoy es uno de los gobernadores priistas mejor calificados”.

“La gente confía en ti porque tienes palabra y sabes cumplir los compromisos; no olvidan cuando le cumples pero tampoco perdonan los olvidos”.

Por eso, dijo, “agradezco mucho la forma en que me reciben no solo aquí en Tecpan, sino en todas y cada una de las regiones que he venido visitando y no voy a fallarles” finalizó.