Mario el barrio te respalda, le dicen en Chilpancingo donde se comprometió transformar a la capital

*En el reencuentro con sus vecinos de antaño, le compartieron el atole y el pan local

Chilpancingo Gro; a 10 de abril de 2021.- Con el orgullo y sentimiento de ser originario del Barrio de Santa Cruz, en la capital del estado, el candidato Mario Moreno Arcos fue recibido entre aplausos y algarabía de sus amigos y vecinos que le mostraron su total apoyo.

“Hoy que regreso aquí a este lugar a mi barrio Santa Cruz, recordaba tantas cosas, aquí desde muy niño empecé a luchar, desde aquí a tres casas de aquí vivía mi abuela, la siguiente casa era la casa de mis padres, aquí empezamos a construir muchos sueños” expresó y recalcó que su compromiso es con la ciudad para que recobre su imagen de capital del estado.

Con la certeza de que será el mejor aliado de los chilpancinguenses, el aspirante a la gubernatura del estado aseguró que cumplirá su palabra de transformar la capital, pues si alguien ama a Chilpancingo es Mario Moreno, dijo, y por ello reiteró de su compromiso.

“Quiero hacer muchos ‘caprichos’ en Chilpancingo”, señaló en referencia al puente que construyó al poniente de la ciudad cuando fue presidente municipal, que le criticaron, pero alivió el tráfico de la zona, “y vamos a trabajar incansablemente para transformar esta ciudad” expresó.

El aspirante estuvo acompañado de la candidata a diputada federal por el distrito 07 Beatriz Vélez Nuñez, el candidato a diputado local por el distrito 01 Fernando Calixto, la presidenta del Barrio de Santa Cruz Martha Bello Rodríguez, Filemón Pineda Aquino, coordinador municipal del PRI seccional, así como militantes del PRI y el PRD.

“Mario es un hombre que quiere a la gente de Chilpancingo, que le duele lo que vive aquí la gente de esta capital y que va a ayudarnos, Mario hoy tiene un gran propósito, darle mucho trabajo y mucho esfuerzo a Guerrero, gobernar Guerrero”, de esta manera Beatriz Vélez Núñez, candidata a diputada federal describió al candidato de la alianza Va por Guerrero al tiempo que aseguró que Mario será el “gobernador de la salud”, pues regresará los programas federales que desaparecieron y garantizará la atención médica.

“No le demos el poder a gente que no sabe gobernar, no le demos el poder a gente que no quiere a las mujeres, o que no respeta a las mujeres de Guerrero, démosle el apoyo al hombre que quiere a las mujeres, y que trae proyectos por las mujeres él es Mario Moreno Arcos” finalizó Bety Vélez.

“Mario tu barrio te respalda” fueron las voces que dieron a Mario Moreno el respaldo total de que será el mejor aliado para gobernar Guerrero y para mejorar Chilpancingo, la capital.