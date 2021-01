Manuel Añorve refrenda su militancia priista y asegura que no se va del partido

Chilpancingo Gro; a 13 de enero del 2021.- El senador de la República, Manuel Añorve Baños, sostuvo este miércoles que su estancia en el PRI “no está a discusión”, y confirmó que ha recibido ofertas de otros partidos políticos para que los abandere como candidato a la gubernatura en los comicios de junio próximo.

En un comunicado, por primera vez fijó posición luego de que la decisión en su partido, el PRI, no le favoreció para convertirse en precandidato a la gubernatura, y la nominación fue para Mario Moreno Arcos.

Refiriere que su militancia priista sigue firme: “Mi estancia en mi partido no está a discusión, pero usaré mis derechos como priista para manifestar lo que pienso y lo expresaré de manera respetuosa pero puntual”.

Señala que quienes lo conocen saben que es un hombre de “una sola pieza, un político serio y de palabra que promueve el diálogo, el entendimiento y los acuerdos”, y que para él la política “es una cuestión de fondo y forma”.

Asimismo, cita: “He tenido propuestas de otros institutos (políticos), pero yo sé lo que soy y la confianza de la gente me dice de una u otra forma lo que represento”.

Sin embargo, advirtió que fijará una posición con relación a la designación de su correligionario Mario Moreno Arcos como precandidato a gobernador por ese instituto político.

Y en ese contexto, sobre la designación de Moreno Arcos como precandidato a gobernador, Añorve señaló: “por el momento no tengo nada que decir, pero más adelante, cuando considere importante y oportuno, fijaré postura, decisiones y rumbo al interior del instituto político donde he militado toda mi vida”.

Por el momento, agregó el también exalcalde de Acapulco, está enfocado en su trabajo social y legislativo, porque son una responsabilidad adquirida con más de 367 mil guerrerenses que le dieron la confianza en los comicios del 2018.

“Hoy en día, mi trabajo en el Senado de la República habla con mayor fuerza que mis acciones y palabras”, expuso.

Pero advirtió: “Si bien mi prioridad es la descrita, estoy consciente que en política nunca nada puede descartarse, y no hay nada escrito de manera definitiva, sin embargo, lo que es una realidad es lo que he señalado: mi compromiso y lealtad hacia mi partido están intactos, al respecto he platicado mucho con mi familia, mi equipo y con los miles de guerrerenses que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria”.

Añorve Baños reiteró que está firme en sus convicciones y que, lo único seguro, es que seguirá recorriendo el estado para escuchar las voces de todas y todos los guerrerenses en un ejercicio plural y de inclusión, “porque solo así es como he podido representarlos de la mejor manera posible”.