Los ataques de Marcial son porque están nerviosos y desesperados; la alianza PRD/PRI va a ganar: Evodio

Acapulco Gro; a 26 de mayo de 2021.- Tras explicar, en conferencia de prensa, detalladamente la situación que dejó en CAPAMA al término de su administración como alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre recalcó que los señalamientos de Marcial Rodríguez Saldaña, presidente estatal de MORENA, se deben a su nerviosismo y desesperación por la ventaja que tiene la alianza PRD/PRI rumbo a la elección del próximo 6 de junio.

Ayer Rodríguez Saldaña criticó que Evodio dejó una deuda de 500 millones en el organismo operador del agua, por lo que el expresidente porteño hoy desglosó, con ayuda de un rotafolio, los números, puntualizando que en su momento y por necesidad tuvo que recurrir a un amparo ante los altos costos de la energía eléctrica que la CFE pretendía cobrar, casi el doble de lo que se pagaba.

Velázquez Aguirre dijo que actualmente el pago mensual asciende a 37 millones de pesos (MDP), por lo que la administración de Adela Román sólo pudo pagar dos meses y en octubre de 2019 tuvo que recurrir a la misma estrategia que él utilizó, ampararse; al corte de ese tiempo ya debían 371 MDP, más sumado a lo que se ha dejado de pagar en estos meses la deuda final del gobierno morenista será de más de 800 MDP.

Comparó a su gobierno con el de la 4T en algunos indicadores como el del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIGRO), quien calificó con el primer lugar a la administración 2015 -2018 con un puntaje de 98.15%, mientras que “la actual administración obtuvo una puntuación de 54.05%, esto significa que reprobó, posteriormente se le dio un término en días hábiles para que subsanara, es decir, se le dio una segunda oportunidad para que aprobara la verificación y únicamente alcanzó el 77.64%, ubicándose en el lugar 13.

Evodio Velázquez recalcó que “si realmente fueran ciertas las acusaciones y señalamientos de corrupción que hoy hace el dirigente de Morena no me hubieran calificado como el municipio más transparente. Le digo a Marcial Rodríguez Saldaña que primero hay que ver la casa, y aquellos que dijeron no robar, no mentir, no traicionar al pueblo de México hoy lo están haciendo y aquí está la prueba”.

Fustigó, “con qué calidad moral me va a decir a mí Marcial Rodríguez Saldaña cuando sus mismos militantes lo señalan de corrupto, de pedir dinero, de vender candidaturas, y aparte señalan que por su gran ineptitud le quitaron la candidatura a quien fuera el candidato de MORENA, con qué calidad moral viene a señalar algo que no tiene fundamento alguno”.

Finalmente dejó en claro que “Evodio da la cara, una y otra vez lo he hecho, siempre estoy puesto para declarar, pero como coordinador de campaña reitero: no es más que el nerviosismo que cargan, el enojo que traen entripado porque va a ganar la alianza, porque aquí convocamos al respeto de la gente, no convocamos a la violencia, aquí convocamos a la concordia, a respetar la ley, a la unidad; allá parece que siguen convocando a una ruta de división de los guerrerenses”.