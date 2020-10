Lo que Guerrero necesita es inversión privada: Walton

Xochistlahuaca Gro; a 11 de octubre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto sugirió establecer estrategias para aminorar la intermediación comercial de telares y artesanías amuzgas.

En este que es uno de los municipios más apartados de las grandes ciudades del estado, y donde la comunicación terrestre es accidentada debido a las constantes lluvias de la temporada, Walton Aburto dijo a las tejedoras que, con puntos de venta y distribución en otras ciudades del país y el extranjero, tendrían un mayor reconocimiento y retribución por su trabajo, además que se abriría paso a la multiculturalidad guerrerense.

El también expresidente municipal de Acapulco tuvo reuniones este domingo con integrantes del gremio médico y docente, en un salón cercano al zócalo de Xochistlahuaca.

Allí mencionó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador informó el sábado pasado que México pagó un anticipo para que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita.

Dijo que se requiere mayor inversión para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud para las regiones más apartadas, pues lamentó que aún haya escasez de medicamentos, médicos y enfermeras en los centros de salud.

Las reuniones estuvieron traducidas del amuzgo al español por la profesora Liduvina Mónico García.

Un día antes, en Ometepec, dijo que deben bajar aún más los indicadores de seguridad, para así garantizar inversiones en la entidad.

Asimismo, celebró el esfuerzo del gobernador Héctor Astudillo Flores por el descenso en los indicadores en seguridad.

Sin embargo, advirtió: “Si nosotros no logramos garantizar la seguridad, Guerrero no va a salir adelante y no vamos a poder avanzar. Necesitamos hacer las cosas diferente”.

Walton Aburto subrayó que la alternativa en Costa Chica es industrializar la agricultura y la ganadería con inversión pues el turismo “ya no alcanza para todos”.

“Lo que Guerrero necesita es inversión privada”, reiteró en su visita a la Costa Chica, donde también estuvo en los municipios de Tecoanapa, Ayutla, San Luis Acatlán y Marquelia.